GIRLS IN THE GAME (米国、イリノイ州シカゴ)

シカゴでは、Girls in the GameのTeen

Squadに所属するメンバーたちが、

アドバイス、ビジョンニング、

トレーニング、ダンスを体験する1日を

満喫。Girls in the Gameは、女の子

たちが幸福で、健全に、自信を持って

生活できるよう、スポーツを通じた

啓発活動を続けている。