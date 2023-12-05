女の子たちが自分の体の声を聴けるようにサポート

女の子たちにとって、スポーツの喜びは外見ではなく体験から生まれるべきものだ。でも実際には、自分の見た目を気にして不安になってしまうことはよくある。こうした姿勢は、自分を他人と比べたり、自分の外見について評価したり、ことさら話題にしたり、批判を恐れて特定のアクティビティを避けたりといった行動に表れる。女の子たちが自分の体（能力、限界、特性）を理解し、尊重し、体の声に耳を傾けるようにサポートすることで、自分の体に対する自信を育て、スポーツ体験を向上させられるようになる。

女の子が自分の体の声を聴かなくなる理由はたくさんある。体重が気になるので、空腹を感じても食事を控える。ゲームに出場できないことを恐れ、ケガでも無理に体を動かす。チームメイト、コーチ、保護者も、無意識で体のニーズを無視した行動を女の子たちに促している。考えてみてほしい。女の子たちの体を思って、適切なアドバイスを伝えられなかった経験がないか自問してみよう。女の子たちが体の声を聴くように促し、適切な方法でスポーツに参加できる環境を作るのは大人たちの責任だ。