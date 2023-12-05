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女の子たちが自分の体の声を聴けるようにサポート
リアルトーク
体の声に耳を傾けて学びを得ることで、女の子たちは自分の能力や可能性を受け入れてスポーツを楽しめるようになる。なぜなら体を動かすとき、自分の体のニーズに合わせて行動できる習慣が身に付くからだ。彼女たちがスポーツを続けられるようサポートしよう。
女の子たちにとって、スポーツの喜びは外見ではなく体験から生まれるべきものだ。でも実際には、自分の見た目を気にして不安になってしまうことはよくある。こうした姿勢は、自分を他人と比べたり、自分の外見について評価したり、ことさら話題にしたり、批判を恐れて特定のアクティビティを避けたりといった行動に表れる。女の子たちが自分の体（能力、限界、特性）を理解し、尊重し、体の声に耳を傾けるようにサポートすることで、自分の体に対する自信を育て、スポーツ体験を向上させられるようになる。
女の子が自分の体の声を聴かなくなる理由はたくさんある。体重が気になるので、空腹を感じても食事を控える。ゲームに出場できないことを恐れ、ケガでも無理に体を動かす。チームメイト、コーチ、保護者も、無意識で体のニーズを無視した行動を女の子たちに促している。考えてみてほしい。女の子たちの体を思って、適切なアドバイスを伝えられなかった経験がないか自問してみよう。女の子たちが体の声を聴くように促し、適切な方法でスポーツに参加できる環境を作るのは大人たちの責任だ。
適切なサポートを提供できるようにするため、ここでは3段階の感覚チェックを紹介する。時間や場所を問わず、コーチや保護者が女の子たちに対して使える便利なツールだ。アスリートが自分の体のニーズを確認するために役立つシンプルなシステムでもある。以下のステップを女の子たちに実践してもらい、自分の体を意識して自信が持てるように誘導しよう。
この確認ステップを活用すれば、女の子たちの身体感覚を何よりも尊重している姿勢が示せるようになる。自分の体とつながり、いたわり、互いに尊重するのが当たり前のアスリート世代を育てよう。
Body Confident Sportは、NikeとDoveが開発したプログラム。女の子たちが自分の体に自信を持ち、スポーツが自分の居場所だと感じられるようにサポートしている。このコンテンツは、スポーツにおける女性に関する研究をおこなうTucker Center for Research on Girls & Women in SportとCentre for Appearance Researchの協力で作成された。
全体の概要は、以下のリンクを参照のこと。