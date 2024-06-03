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女の子のコーチングガイド
エキスパートによると、女の子はプレーするチャンスがあれば、身体的、精神的、感情的、社会的に優れたパフォーマンスを発揮する。ただ現状では、女子がスポーツをやめてしまう割合は男子の2倍。Nikeは、地域のパートナーやエキスパートと協力し、この風潮を変える取り組みを行っている。その一環として作成したのが『女の子のコーチングガイド』。若きアスリートを導き、勇気づけ、サポートするための資料だ。
最終更新日：2024年6月3日
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スポーツはさまざまな理由で偉大な力を発揮する。教訓を得て、自信を築き、きずなを構築できる。スポーツにより、仲間、コーチ、両親などから学習し、アスリート*として、またチームメイトとして生涯成長していく土台が形成される。
Women’s Sports Foundationのエキスパートが、スポーツのどんなところが好きかを女の子たちに尋ねた。回答の1位は、友達ができ、チームの一員と感じられること。この調査ではほかにも重要な発見があった。コーチが好きだと答えた女の子の方は、将来もスポーツを続けるつもりと答える割合がかなり高かったのだ。まず初めに個人的に親しくなるための時間を設け、チームでの練習を優先して行い、定期的に新しいパートナーと組ませることが大切だ。
スポーツの種類やレベルを問わず、強く心に残るコーチは、選手ではなく「人」を育てるコーチだ。スポーツに関わる人は、女の子が人生で出会ういちばん重要な人になる可能性がある。彼女たちがスポーツを好きになり、いつでもスポーツに戻ることができるようにするために、選手同士のつながりだけでなく、コーチと選手の良好な関係を築くことも大事にしよう。
女の子を成功へと導くために
- 輪になる
輪になることで、チームになる感覚が生まれ、周囲の仲間との関係を結びやすくなる。全員が輪の構成員になれば、自分の知らないところで何かが起こっているかも、という心配をすることなく、女の子たち（一般的には子ども）は安心感を得ることができる。次にチームで集合するときは、全員で輪を作って座るか立つかしてみよう。
- 選手を知る
選手を知るための時間を設ける。選手のことを深く知るために質問をし、選手が言ったことを掘り下げていこう。
スポーツの枠を超えて選手とつながることは、良好な信頼関係を築く良い手段だ。
- 名前を覚える
シーズンの初めには、練習前やウォーミングアップの時間を使って名前を覚えよう。何と呼ばれたいのか、好きな呼び名や名前の読み方などを聞き出すこと。練習のたびに一人ひとりを名前で呼ぶことを習慣にしよう。