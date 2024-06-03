スポーツの種類やレベルを問わず、強く心に残るコーチは、選手ではなく「人」を育てるコーチだ。スポーツに関わる人は、女の子が人生で出会ういちばん重要な人になる可能性がある。彼女たちがスポーツを好きになり、いつでもスポーツに戻ることができるようにするために、選手同士のつながりだけでなく、コーチと選手の良好な関係を築くことも大事にしよう。