女の子にスポーツを促し、続けさせる方法

女の子はスポーツをしたいと思っている。運動し、競争し、リスクを取り、自分が何かの一部であると感じたいと願っている。フィールドやジムに迎え入れ、適切なギア（スポーツブラやヘアタイなど）を持っているかを確認し、プレーを続けさせることが重要だ。

エキスパートによると、女の子はプレーするチャンスがあれば、身体的、精神的、感情的、社会的に優れたパフォーマンスを発揮する。だが、女子がスポーツをやめてしまう割合は男子の2倍というのが現状。黒人コミュニティに属している女の子や有色人種の女の子の場合、この数字はさらに大きくなる。