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競争させる
女の子のコーチングガイド
エキスパートによると、女の子はプレーするチャンスがあれば、身体的、精神的、感情的、社会的に優れたパフォーマンスを発揮する。ただ現状では、女子がスポーツをやめてしまう割合は男子の2倍。Nikeは、地域のパートナーやエキスパートと協力し、この傾向を変えるための取り組みを行っている。その一環として作成したのが『女の子のコーチングガイド』。若きアスリートを導き、勇気づけ、サポートするための資料だ。
女の子は、一生懸命にスポーツをするのが好きだ。これは調査によって裏付けられていて、女の子の4人に3人は、スポーツの最も好きなところは競争としての面だと回答。また、勝つことと楽しむことの両方を重視しているチームでプレーすることも好む。女の子は弱いわけではなく、男の子より傷つきやすいということもない。何よりもまず、女の子はスポーツをしたいと思っているのだ。
だからといって、全ての練習で総力戦を行ったり、練習のたびにスコアを記録したりする必要はない。必要なのは、女の子を友好的に競わせ、重要なスキルを学ばせる方法を見つけることなのだ。
理想的なのは、子どもたちが体を動かし続けることができて、休憩時間を最小限に減らしたゲーム。コミュニケーション、チームワーク、問題解決、動きのスキルを教えるゲームが最適だ。これらのコンセプトを教えながら女の子たちに運動をさせる、楽しくて簡単なアクティビティをいくつか紹介しよう。
コーチはできる限り子どもたちに運動させたいと思っているが、子どもたちもそれを望んでいる。そこで、鬼ごっこなど、タッチされた人が除外されるゲームは、ルールを変えて行うようにしよう。例えば、タッチされたプレーヤーは5秒間動きを止めて、好きなアスリートやチームの名前を叫ぶ。その後、動きを再開してゲームに戻る。
また、女の子が競争するためには、取り組むスポーツに最適で、自分の体に適した服装が必要。女の子が不快感を覚えているように見える場合や、突然座り込んでしまう場合は、スポーツブラなどのギアが必要かもしれない。女の子が安心して気持ちよくプレーできるよう、両親や保護者と一緒に最も適切な方法で対処しよう。
女の子を成功へと導くために
- 個人の目標を設定する
女の子が自分の進歩を継続的に評価できるアクティビティを選ぼう。基本的に、自分との闘いを促すようなアクティビティがよい。回数や、スピード、高さ、距離を簡単に記録して追跡できると、自己ベストを達成した瞬間を把握できる。達成したときは、褒めることも忘れずに！
- すぐにゲームに戻る
子どもたちが動き続けることのできるアクティビティを優先する。つまり、列に並んだり、プレーを待ったり、あるプレーヤーが退場する必要があるアクティビティは避ける（または、変更する）ということだ。基地を作り、並ぶ時間を最小限に抑え、基地間を移動するときに運動スキルに取り組めるようにする。プレーヤーが抜けていくゲームの場合は、チームメイトが「退場を解除」できるようにするなど、すぐにゲームに戻れる方法を作るといい。
- チームとして競う
練習に、子どもたちがチームで協力して問題を解決する必要があるゲームを取り入れる。例えば、互いが腕の長さ以上離れずに障害物コースを制覇するなど、作戦を合意して臨まなければならないゲーム。リレー競走など、グループが目標を共有するゲームもお勧めだ。