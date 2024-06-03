女の子は、一生懸命にスポーツをするのが好きだ。これは調査によって裏付けられていて、女の子の4人に3人は、スポーツの最も好きなところは競争としての面だと回答。また、勝つことと楽しむことの両方を重視しているチームでプレーすることも好む。女の子は弱いわけではなく、男の子より傷つきやすいということもない。何よりもまず、女の子はスポーツをしたいと思っているのだ。

だからといって、全ての練習で総力戦を行ったり、練習のたびにスコアを記録したりする必要はない。必要なのは、女の子を友好的に競わせ、重要なスキルを学ばせる方法を見つけることなのだ。

理想的なのは、子どもたちが体を動かし続けることができて、休憩時間を最小限に減らしたゲーム。コミュニケーション、チームワーク、問題解決、動きのスキルを教えるゲームが最適だ。これらのコンセプトを教えながら女の子たちに運動をさせる、楽しくて簡単なアクティビティをいくつか紹介しよう。