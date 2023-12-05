体の機能に詳しくなろう

人間は一人ひとり個性があり、体も人それぞれに違う。女の子たちへの話し方を変えるには、まずコーチや保護者であるあなたがあらゆる外見を受け入れて尊重し、すべての個性を称える必要がある。人の外見には、性別、民族性、性的アイデンティティ、障がい、宗教、その他の信仰や特性が現れている。つまり、誰かの外見について良し悪しを論じるのは、その人の人格までを批評しているのと同じことだと自覚しよう。

私たちの言葉はパワフルで、スポーツをする女の子たちの自己イメージを方向付ける力がある。女の子たちとのコミュニケーション方法について悩む前に、まずはあなた自身が自分の体に自信を持てているのか考えてみよう。あなた自身の体に対する意識と表現方法が、子どもやアスリートの身体イメージや表現方法にも影響を与えてしまう。だからこそ自戒しよう。子どもやアスリートの前で、自分の体や他人の体のことを否定的に話してはいけない。それが聞き手にどんなメッセージとして届くだろうかを深く想像するのだ。

自分自身の振り返りが終わったら、次はコミュニケーションだ。女の子たちと話す時には、「自分の体がどう見えるか」を語らず、「自分の体で体験できること」に焦点を移す。こうした意識の転換により、外見、食事制限、過剰なトレーニングへの傾倒を防げる。そして女の子たちが自分自身の体とのつながりを深め、パフォーマンスに集中できるようになるのだ。