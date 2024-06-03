スポーツには、しばしば冒険も必要だ。新しい技術を学ぶとき、不慣れな練習をやり抜くとき、ディフェンスに挑んでゴールを狙うときに、弱音を吐いてはいられない。うまくできれば女の子でも大抵褒めてもらえるが、新しい技を試して失敗したときにも男子同様のポジティブなフィードバックがもらえるとは限らない。

こんな理由から、成功する確信がなければ何かに挑戦することをためらってしまう可能性もある。リスクの大きいパスを自重したり、ボールに飛び込むことを避けたり、最も得意なトラック種目だけにエントリーしたり。そんな態度では、たくさんのすばらしい経験が得られるチャンスを逃がしてしまう。

一か八かの得点を狙ったシュートを想像してみよう。得意な自由形ではなく、バタフライに挑戦する場面でもいい。大量失点したゴールキーパーでも、ファインセーブの経験は必ず記憶に残る。そんな経験から、勇気を出して立ち向かえるようになる。スポーツでも、人生でも、大きな違いが生まれるはずだ。

勇気のある女の子の育成について、詳しくはこちらのTED Talkをご覧ください。