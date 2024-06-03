女の子に適したスポーツ環境をつくろう

女の子には、女の子に適したスポーツ用品やスポーツウェアが必要だ。清潔で安全なトイレが近くにあり、身の危険を冒さなくても参加できる練習時間と場所であるべきだ。快適なトイレは設置できないかもしれないが、スポーツセッションを計画するときは、女の子のニーズを考慮して、安全で快適な体験と環境を生み出すこはできるはずだ。

そして、スポーツ活動を促してもらえない女の子がたくさんいることを忘れてはいけない。参加することすらリスクになるので、安全に楽しく過ごせ、差別や批判を受けることのない、ポジティブで健全な環境を整えることがさらに重要だ。