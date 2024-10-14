ヒジャブを着用するアスリートを指導する

スポーツの最中にゆったりとしたヒジャブを着用するのは困難かつ危険だ。他のギアにも言えることだが、体にフィットせず通気性もない素材は、ずれ落ちて目を覆ったり汗を閉じ込めたりすることがあるため、バスケットボールやサッカーのようなスポーツには不向きとなる。スポーツ用ヒジャブ（または、緩めるためのピンやファスナーが付いていないぴったりとしたヒジャブ）があれば、女の子たちが活動的に動けるようになる。世界を動かすのは、アクティブに動く女の子たちなのだ。



さらに、長袖やロングパンツ、レギンスを選ぶこともできる。これは個人的な選択だが、参加にあたって義務付けられている場合もある。