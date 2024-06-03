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パフォーマンスではなく成長を重視する
女の子のコーチングガイド
エキスパートによると、女の子はプレーするチャンスがあれば、身体的、精神的、感情的、社会的に優れたパフォーマンスを発揮する。ただ現状では、女子がスポーツをやめてしまう割合は男子の2倍。Nikeは、地域のパートナーやエキスパートと協力し、この風潮を変える取り組みを行っている。その一環として作成したのが『女の子のコーチングガイド』。若きアスリートを導き、勇気づけ、サポートするための資料だ。
最終更新日：2024年6月3日
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自分で上達を感じられることは、非常に大きな力となる。女の子は、試合の結果にかかわらず自身の成長に自信を持てるよう促してくれるコーチを求めている。この上達への過程があるからこそ、学びを得ることができ、スポーツをする意味がある。スイングやパス、ダッシュ、キックのたびに成長する。同様に、ミスしたり、転んだり、空振りしたり、エラーをすることも成長につながるのだ。
これは、「熟達アプローチ」というコーチング手法であり、モチベーションを高めて努力を促し、運動技能を向上させ、不安を軽減する効果がある。コーチは、熟達アプローチを用いることで、若者が本気でスポーツに取り組み、学んだことを自分のものにする機会を生み出すことができる。熟達アプローチを使用する際は、次のことに重点を置くようにしよう。
- アスリート自身次第であること：
努力、新しい挑戦、難しいことの追求など、アスリート自身ができることに集中することで、最終的な結果に固執するのではなく、パフォーマンスの基本要素を向上させることができる。また、アスリートがどのように将来を切り開き、どのような選手になりたいかを意識するための後押しをする。
- アスリート自身次第であること：
テニスを始めて、1日でセリーナ・ウィリアムズのようになれる人はいない。また、テニスを始めたばかりの女の子が、自分をセリーナ・ウィリアムズやチームで最もうまい選手と比較してばかりいたら、必ず失望してしまう。そうではなく、打球が初めてネットを越えたとき、これまでで最も長くラリーが続いたとき、初めてオーバーヘッドサーブが成功したときなど、小さな成功を褒めよう。そうすることで、アスリートはモチベーションを保ち、学び続けることができる。
- 失敗から立ち直る：
女の子は男の子と違い、失敗を個人的な問題として受け止めてしまう傾向がある。そして失敗する不安を味わいたくないために、すぐにスポーツをやめてしまうこともある。失敗を気にしない方法が分かれば、女の子は自信をつけ、次のプレーに集中し、楽しむことができる。
女の子は成長を実感したいと思っている。勝ち負けだけでなく、自分が身に付けようとしているスキルへの到達度を知りたがっている。何もせずに優勝トロフィーを手にできる人間などいないように、成長には時間がかかる。だからこそ、試合での勝利や得点だけでなく、日々の成功（スキルの習得、努力、応援、チームワークなど）を褒めることが重要だ。
女の子を成功へと導くために
- スキルの習得を褒める
女の子たちは、上達するだけでは満足しない。上達していることを自覚する必要があるのだ。応援し、手放しで褒めることに加え、思いやりのあるフィードバックを与えて成長の過程を把握することで、女の子が自信をつけ、新しいことに挑戦する後押しができる。
- すべての貢献を褒める
チームメンバーのチームへの貢献は、人それぞれ。どんな貢献もチームにとって重要なので、新たなことに挑戦しようとしたら、結果的にうまくいかなくても、褒めることが必要だ。チームメイトに大きな声援を送ったメンバーや、先週よりもボールをパスしたメンバー、特に一生懸命頑張っているメンバーを称えよう。
- 能力に合わせて子どもをマッチングする
グループ活動では、能力に合わせて子どもをマッチングするとよい。そのほうが、スキルアップにつながり、互いに挑戦しやすくなる。スキルのレベルに大きな差がある場合は、上手なプレーヤーに新人のスキル指導を手助けしてもらおう。