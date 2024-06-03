パフォーマンスではなく成長を重視する

これは、「熟達アプローチ」というコーチング手法であり、モチベーションを高めて努力を促し、運動技能を向上させ、不安を軽減する効果がある。コーチは、熟達アプローチを用いることで、若者が本気でスポーツに取り組み、学んだことを自分のものにする機会を生み出すことができる。熟達アプローチを使用する際は、次のことに重点を置くようにしよう。

アスリート自身次第であること：

努力、新しい挑戦、難しいことの追求など、アスリート自身ができることに集中することで、最終的な結果に固執するのではなく、パフォーマンスの基本要素を向上させることができる。また、アスリートがどのように将来を切り開き、どのような選手になりたいかを意識するための後押しをする。 アスリート自身次第であること：

テニスを始めて、1日でセリーナ・ウィリアムズのようになれる人はいない。また、テニスを始めたばかりの女の子が、自分をセリーナ・ウィリアムズやチームで最もうまい選手と比較してばかりいたら、必ず失望してしまう。そうではなく、打球が初めてネットを越えたとき、これまでで最も長くラリーが続いたとき、初めてオーバーヘッドサーブが成功したときなど、小さな成功を褒めよう。そうすることで、アスリートはモチベーションを保ち、学び続けることができる。 失敗から立ち直る：

女の子は男の子と違い、失敗を個人的な問題として受け止めてしまう傾向がある。そして失敗する不安を味わいたくないために、すぐにスポーツをやめてしまうこともある。失敗を気にしない方法が分かれば、女の子は自信をつけ、次のプレーに集中し、楽しむことができる。

女の子は成長を実感したいと思っている。勝ち負けだけでなく、自分が身に付けようとしているスキルへの到達度を知りたがっている。何もせずに優勝トロフィーを手にできる人間などいないように、成長には時間がかかる。だからこそ、試合での勝利や得点だけでなく、日々の成功（スキルの習得、努力、応援、チームワークなど）を褒めることが重要だ。