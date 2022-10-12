Nike Sustainability. Move to Zero

BLOOM OVER DOOM
NIKE HAS PUSHED THE BOUNDARIES OF SUSTAINABLE INNOVATION FOR DECADES. BUT WHAT GOT US HERE WON’T GET US WHERE WE NEED TO GO. WE’RE EVOLVING THE PLAYBOOK, TRANSFORMING SCIENCE FICTION TO SCIENCE FACT, AT NIKE’S SCALE. WE'RE NOT THERE YET, BUT WE KNOW WHERE WE’RE GOING—MOVING TO ZERO AND THEN BEYOND. WE THINK OF IT AS “BLOOM OVER DOOM”—TENACIOUS OPTIMISM, AUDACIOUS INNOVATION AND COLLECTIVE ACTION SO WE ALL, AND THIS BEAUTIFUL BLUE BALL, THRIVE.
TAKING ACTION, TOGETHER
TO HELP PROTECT THE FUTURE OF SPORT WE’RE NOT WAITING FOR SOLUTIONS, WE’RE CREATING THEM. AT SELECT NIKE STORES, SUSTAINABILITY SERVICES ARE OUR WAY OF INVITING YOU TO MOVE TO ZERO WITH US, BECAUSE WE CAN ONLY GET TO ZERO BY MOVING THERE TOGETHER.