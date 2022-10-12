BLOOM OVER DOOM

NIKE HAS PUSHED THE BOUNDARIES OF SUSTAINABLE INNOVATION FOR DECADES. BUT WHAT GOT US HERE WON’T GET US WHERE WE NEED TO GO. WE’RE EVOLVING THE PLAYBOOK, TRANSFORMING SCIENCE FICTION TO SCIENCE FACT, AT NIKE’S SCALE. WE'RE NOT THERE YET, BUT WE KNOW WHERE WE’RE GOING—MOVING TO ZERO AND THEN BEYOND. WE THINK OF IT AS “BLOOM OVER DOOM”—TENACIOUS OPTIMISM, AUDACIOUS INNOVATION AND COLLECTIVE ACTION SO WE ALL, AND THIS BEAUTIFUL BLUE BALL, THRIVE.

Nike Sustainability. Move to Zero

BLOOM OVER DOOM

Nike Sustainability. Move to Zero

NIKE HAS PUSHED THE BOUNDARIES OF SUSTAINABLE INNOVATION FOR DECADES. BUT WHAT GOT US HERE WON’T GET US WHERE WE NEED TO GO. WE’RE EVOLVING THE PLAYBOOK, TRANSFORMING SCIENCE FICTION TO SCIENCE FACT, AT NIKE’S SCALE. WE'RE NOT THERE YET, BUT WE KNOW WHERE WE’RE GOING—MOVING TO ZERO AND THEN BEYOND. WE THINK OF IT AS “BLOOM OVER DOOM”—TENACIOUS OPTIMISM, AUDACIOUS INNOVATION AND COLLECTIVE ACTION SO WE ALL, AND THIS BEAUTIFUL BLUE BALL, THRIVE.

Nike Sustainability. Move to Zero

MOVE TO ZERO IS NIKE’S JOURNEY TOWARD ZERO CARBON AND ZERO WASTE TO HELP PROTECT THE FUTURE OF SPORT. FOLLOW EACH STEP IN OUR JOURNEY AND DISCOVER NEW WAYS WE CAN MOVE TO ZERO TOGETHER.

TAKING ACTION, TOGETHER

TO HELP PROTECT THE FUTURE OF SPORT WE’RE NOT WAITING FOR SOLUTIONS, WE’RE CREATING THEM. AT SELECT NIKE STORES, SUSTAINABILITY SERVICES ARE OUR WAY OF INVITING YOU TO MOVE TO ZERO WITH US, BECAUSE WE CAN ONLY GET TO ZERO BY MOVING THERE TOGETHER.

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MOVE TO ZERO IS NIKE’S JOURNEY TOWARD ZERO CARBON AND ZERO WASTE TO HELP PROTECT THE FUTURE OF SPORT. FOLLOW EACH STEP IN OUR JOURNEY AND DISCOVER NEW WAYS WE CAN MOVE TO ZERO TOGETHER.

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TAKING ACTION, TOGETHER

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TO HELP PROTECT THE FUTURE OF SPORT WE’RE NOT WAITING FOR SOLUTIONS, WE’RE CREATING THEM. AT SELECT NIKE STORES, SUSTAINABILITY SERVICES ARE OUR WAY OF INVITING YOU TO MOVE TO ZERO WITH US, BECAUSE WE CAN ONLY GET TO ZERO BY MOVING THERE TOGETHER.

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Recycling + Donation

Help reduce waste by cleaning and donating or recycling worn athletic shoes and apparel.

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Refurbished

We source a mix of eligible returns and open box footwear to create an opportunity to purchase gently used shoes at a lower price.

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WHAT'S NEW

COLLECTIVE ACTION STARTS WITH COLLECTIVE EDUCATION. CHECK OUT THE LATEST IN OUR MOVE TO ZERO.

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WHAT’S NEW

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COLLECTIVE ACTION STARTS WITH COLLECTIVE EDUCATION. CHECK OUT THE LATEST IN OUR MOVE TO ZERO.

  • Taking Care Of Your Nike Forward.

    Nike Forward

    Taking Care Of Your Nike Forward

    Nike Forward is soft, warm, and super lightweight. To keep it looking fresh for years to come, it’s essential to keep a few simple product care guidelines in mind.

  • Nike Forward. Move To Zero.

    Move to Zero

    Nike Forward

    The inaugural collection is made with an average of 75% less carbon compared to our traditional knit fleece. We call it Forward because that’s where we’re going.

  • 12 Ways to Make Your Running Shoes Last Longer

    Innovation

    Maximum Mileage: 12 Easy Ways to Extend the Life of Your Running Shoes

    Runners share tips on getting started with simple, daily gear care. The best part? These hacks can help you reduce waste and be a more mindful runner.

  • How to Clean Your Running Shoes — and Tread More Lightly on the Planet

    Innovation

    How to Clean Your Running Shoes — and Tread More Lightly on the Planet

    Want your running shoes to last longer? Simply cleaning them can go a long way. Watch as Nike apparel designer Raj Mistry shows how small, everyday actions can have a big impact.

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OUR PICKS

APPAREL LABELED “SUSTAINABLE MATERIALS” IS MADE WITH AT LEAST 50% RECYCLED CONTENT AND SHOES WITH THE SAME LABEL ARE MADE WITH AT LEAST 20% RECYCLED CONTENT BY WEIGHT.

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When you see this logo, you see one small step in our journey to Move to Zero.

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