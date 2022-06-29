エキスパートが伝授する、食欲をコントロールするための5つのヒント

不思議なことだが、健康的な食事を好む人でもニンジンやアーモンドを無性に食べたくならないのはなぜだろうか（もしそうなら、大絶賛に値する）。食べ物が快楽をもたらすという要因はさておき、食べ物への渇望は、生体の状態を一定に保とうとするホメオスタシス（基本的にはバランス）が維持できなくなったときに現れることが多い。だから、速くエネルギーを回復させようと、炭水化物をたっぷり含む食べ物に手が伸びやすいのだと、ヘイズバートは指摘する。しかし、チョコバーやフライドポテトを食べてもすぐに空腹状態に戻った経験を思い出せば、その満足感は長続きしないことがわかるだろう。



さらに、体が必要とするものと食欲が一致しない結果、罪の意識を感じることもあると、スコットディクソンは語る。食欲を感じて食べても満足できないとき、脳はその食べ物をご褒美だと認識しない。この対立を避けることが、嫌な気分に陥ることなく、気分よく食べ物への欲求を受け入れる1つの方法だ。



ではどうすればよいかを教えよう。さらに、専門家によって裏付けられた、自分の胃に支配される感情をコントロールする方法も解説する。