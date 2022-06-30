お腹の脂肪を燃焼する方法

脂肪は人間の体に欠かせないものであり、体を機能させるための数々の代謝活動やホルモン活動に関わっている。 しかし、ウエストやお腹の周りに余分な脂肪がつくと、特定の健康状態を引き起こしたり、気分やパフォーマンスが低下したりする。そんなときは生活習慣と食生活をちょっと見直してみよう。お腹についた余分な脂肪を燃やし、元の状態に戻ることができるはずだ。

お腹周りの余分な脂肪に悩まされている？ 脂肪は体全体に均等についている場合もあるし、お腹の周りだけに集中していて手足が細い場合もある。 前者と後者では、脂肪のつき方が異なっている可能性がある。 自分についているのがどの脂肪タイプかを知れば、効果的に脂肪に立ち向かうことができる。 では、詳しく説明しよう。

3種類の脂肪細胞

人間の体を輪切りにすると、3色の物体が現れる。これらは脂肪だ。 脂肪細胞には白色、褐色、ベージュがあり、体のどの部分にあるかで必須脂肪、皮下脂肪、内臓脂肪に分けられる。

お腹の脂肪はどのタイプ？

脂肪のタイプは、分布具合によってある程度区別できる。 体全体に均等に分布している人は、皮下脂肪が多いと考えられる。 お腹の周りに多く分布している人は、内臓脂肪が多い可能性がある。

手早く見極める方法は、おへそ周りのウエストをメジャーで測ること。 ウエストを測れば、お腹の中にどれだけ余分な皮下脂肪と内臓脂肪が蓄積しているか、ある程度分かる。 女性の場合は約90cm、男性の場合は約100cmがお腹に脂肪が蓄積されているかどうかの境目になる。

興味深いことに、一見スリムな人も内臓脂肪が多い場合がある。その点については、体組成検査をしないと判定できない。 体重の割にお腹の中の脂肪が溜まっている場合は、生活習慣や食生活が健全でない可能性がある。

内臓脂肪の場合は、重要な臓器間に分布しているので、危険性が高いとされている。 だから、お腹の脂肪が気になる人は、それを落とすことを目標にして健康状態を維持しよう。