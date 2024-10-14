冬用ランニングシューズの選び方とポイント

凍えるように寒くなってきたからといって、屋内トレーニングに変更する必要はない。ただし戦略は練ったほうがいいだろう。 たとえば、夏や秋に走りやすかったシューズが、危険に満ちた冬のランニングに最適なシューズとは限らない。

研究によると、気温の低さだけでなく雨や雪も、筋骨格系の損傷を起こすリスクを高めることがわかっている。こうしたけがを防ぐ最善の方法は、冬の悪天候に対応するデザインのシューズを履くことだ。 そこで今回は、トレーニングのパフォーマンスを維持し、足を暖かく保つことができる冬用シューズの機能について解説しよう。