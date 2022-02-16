スイスアルプスの名峰に囲まれて最高レベルのサッカーを

スタジアムの名は、かつてスイス代表チームとバイエルン・ミュンヘンで監督を務めたオットマー・ヒッツフェルト（またの名を「Der General（将軍）」）の名にちなんでつけられたもの。彼はスタジアムのこけら落としの試合に主賓として招かれた。山肌を切り込んでできたこのスタジアムでは、観客は自然の斜面を利用したテラスに座り、サッカー場としてはおそらく最も美しい眺めを楽しめると言っていい。「自然に溶け込み、果てしない広がりが感じられるフィールド」と、FCグシュポンの元選手であるファビアン・フラーは話す。