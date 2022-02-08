ワークアウトを月経周期に合わせるべき？

女性の体では、エストロゲン（主に生殖器官の発育を促す）とプロゲステロン（妊娠に備えて子宮の環境を整える）というホルモンが分泌されるが、その分泌量は定期的に変化する。これが月経中だけではなく、日々の行動、思考、感情に影響を与えることがあると話すのは、ジョージィ・ブラウンベルス博士（バイオ分析会社、Orrecoの研究員）。いくらでもエネルギーが湧いてくると思うほど元気な日もあれば、ソファから起き上がれず、動物保護団体の広告に涙を誘われる日もある理由はここにある。



この変動が、運動に対する体の適応具合を左右する可能性がある。これは好都合。自分の望む結果を出すために、1か月の中でいつ、どのようにトレーニングすればいいか計画を立てることができるというわけだ。



「月経周期に合わせるということは、ホルモンの分泌量に合わせてトレーニングと栄養摂取を調整し、身体的、精神的、感情的に得られる成果を最大限に高めるということです」と説明するのは、ステイシー・シムズ博士（女性アスリート専門の生理学者）。生理学に基づいた栄養とトレーニングに関する、運動好きの女性向けのガイド、『Roar』の著者でもある。月経周期に合わせたトレーニングの研究は日々発展しているが、その中で実践できそうな部分をチェックしてみよう。



自然の流れに身を任せたいのなら（注：ホルモン剤による避妊法を使用している場合、大半はホルモンの変化に影響を与えるため別のアプローチが必要）、シムズ博士が提唱する月経周期に合わせたトレーニングを実践してみよう。ただ忘れてはならないのは、体や月経周期には個人差があり、結果が保証されるものではないということ。それでも新しいルーティンを試すと、少なくともいい気分転換にはなるだろう。それに、身体に心地良いと思えることが新たに見つかるかもしれない。