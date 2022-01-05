ハードなワークアウトのときに、ウォーターボトルは強い味方になってくれる。 水分補給により、身体に必要な水分が行き渡るだけではなく、運動を続ける上でのリフレッシュ効果も得られる。 ステンレススチール製またはBPAフリープラスチック製の繰り返し使えるウォーターボトルは、補充するのが水だけであっても、細菌の影響を受けてしまう。

『Journal of Exercise Physiology Online』で発表された研究によると、コントロール群の未使用ボトルは汚染されていなかった一方で、ジム通いをしている人が使用したウォーターボトルの83％にブドウ球菌や大腸菌などのバクテリアが確認された。

そう考えると非常にゾッとするが、使い捨てのウォーターボトルに替える必要はなく、やるべきなのは日々の洗浄でウォーターボトルの衛生を保つことだ。 ただし、ウォーターボトルをしばらく放置していた場合は、より徹底した消毒ルーチンから始める必要がある。 ここで知っておくべきことを紹介しよう。