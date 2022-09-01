自分を保護する

帽子、サングラス、日焼け止めを用意しよう。 「強い日差しの下で走ると、あっという間に体力を消耗します」とコーチは言う。 また、トイレがある場所や、新鮮な水を入手できる場所、ライフガードが常駐している場所を地図にマークしておくのもおすすめだ。 「何よりも、安全なランニングを心がけましょう」

シューズを履く

いつも裸足で走っているのなら、問題ない。 しかし、そうでない場合はシューズを履こう、とコーチはすすめている。 「裸足でのランニングに慣れていないと、ちょっと走っただけで不快感を覚えるようになります」

出かける前に潮の干満をチェックする

ささいなことに思えるかもしれないが、潮の干満がランニングの状態を左右する場合がある。 「満潮のときは、固まった砂の上を走ることができません」