パーカーの正しいたたみ方

フード付きのスウェットシャツやセーターのような衣類は、実用的で保温性に優れている（そしてスタイルの演出にも役立つ）。 ただ正直なところ、パーカーはクローゼットの引き出しで場所を取ると感じることがあるかもしれない。適切なたたみ方を知らないとなおさらだ。

パーカーのたたみ方を学べば、クローゼットやチェストのスペースを節約できるうえ、余計なシワを付けずに済む。 意外なことかもしれないが、正しい収納の仕方も日常の簡単なお手入れの一部だ。ただ、洗濯のほうが重要性は高い。

たとえば、お気に入りのパーカーの柔らかく心地よい肌触りを保つ方法の一つは、洗濯機に入れる前に裏返しにすることだと耳にしたことはないだろうか？ こういった簡単なコツを取り入れれば、パーカーの寿命を延ばせるだけでなく、見た目を「新品同様」に維持できる。

ここでは、パーカーのたたみ方をステップごとに説明する。これでほかのお気に入りアイテムの収納スペースを確保できるはずだ。

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