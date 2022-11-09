Nikeおすすめのウィメンズ向け冬用アウター

Nikeおすすめのウィメンズ向け冬アウター
購入ガイド
These styles are the top women’s coats for brisk temperatures.
冬の寒さが厳しい場所に住んでいたり旅行に行ったりするなら、冬アウターは必需品。 冬アウターの選択肢は、断熱性の高いパファージャケット、耐候性に優れたシェル、暖かいフリースやパーカーなどさまざま。今回は、スタイルと暖かさを絶妙なバランスで兼ね備えたNikeの冬ジャケットをご紹介。
ニーズに合うNikeおすすめのウィメンズ向け冬アウターをチェック。
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Nikeおすすめのウィメンズ向け冬アウター
1. 合成素材の中わた入りパファージャケット
Nikeのパファージャケットは、合成素材の中わた入りで、凍り付くような冬の風から体を守る。 ペットボトルが原料のリサイクル繊維100％でダウン素材に似た風合いのThermore断熱素材を使用しているものもある。
Nikeの合成素材中わた入りパファージャケットの多くは、体温調節をサポートして暖かさをキープするNike Therma-FITテクノロジーも搭載。
雨や雪が多い場所で着るなら、フード付きでさらりとした着心地を保つ撥水加工仕上げのジャケットがおすすめ。
2. ダウン入りパファージャケット
暖かくて軽いパファーがお好みなら、ダウン入りジャケットを選ぼう。 着ぶくれすることなく体を寒さから守るように作られており、中でもふくらはぎに届く長め丈のものがしっかりカバーしてくれる。
過酷な天候にも耐えられるよう保護効果をさらに高めたいなら、雨や風などをブロックして悪天候でもさらりと快適な着心地を保つNike Storm-FITテクノロジーを搭載したジャケットがおすすめ。
3. アノラック
Nikeのアノラックジャケットは、軽くて重ね着に最適。スウェットシャツの上や厚手のジャケットの下に着て保温性を高められる。
ナイキ Dri-FIT ブリス ラックス アノラック ジャケットのように、カバー範囲が広い太もも丈の冬用アノラックもある。調節可能なウエストとフードでフィット感をカスタマイズして悪天候をシャットアウトできる。
4. レインジャケット
撥水加工や防水加工を施したポリエステル素材のNikeのレインジャケットは、耐久素材、伸縮性のある裾、バンジーコード、つば付きフードで雨や雪をシャットアウト。
エクササイズで着るレインジャケットを探しているなら、風雨に耐えるシールドやフードも備えたNikeのランニング専用レインジャケットがおすすめ。道路、トレイル、トラックでランナーをさらりとした状態にキープしてくれる。
5. パーカージャケット
極寒の日には、上半身と脚を寒さから守るふくらはぎ丈か膝丈のパーカーがおすすめ。 Nikeのパーカーの多くは、フード付きで合成素材の中わた入り。
6. ベスト
暖かめの日に着る汎用性の高いウェアを探しているなら、ベストを試してみよう。ナイキ スポーツウェアのフリースやダウンベストは普段使いにぴったり。また、保温性の高いNikeのランニングベストは屋外でのワークアウトに最適だ。
7. ボンバージャケット
ボリューム感のあるジャケットが苦手なら、光沢のある素材のボンバージャケットがおすすめ。 Nikeのボンバージャケットは、厚手の冬コートよりもすっきりしたスタイルで、パーカーや保温性ウェアと重ね着しやすいデザインだ。
8. フリースジャケット
快適なフリースのレイヤーは、秋、冬、春のワードローブに欠かせない定番。 自宅でのんびり過ごすときに着たり、普段のスタイルに合わせたりするのにぴったりのオプションだ。 Nikeのウィメンズコレクションには、フルジップとハーフジップのフリースジャケットがあり、テディベアのようなふわふわした素材のものや、熱を閉じ込めるNike Therma-FITテクノロジーを搭載したものがある。
9. Nike ACG（すべてのコンディションに対応するギア）
冬の屋外での冒険にはNikeのACGアパレルが必要。 スキーや雪道探索などのアクティビティ向けに作られたNike ACG ジャケットは、極めて過酷な天候に立ち向かう耐久性と耐候性に優れた素材を使用。 雨天での保護効果を高めたGORE-TEX素材のアイテムも多い。
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文：エミリー・シファー