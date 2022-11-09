Nikeおすすめのウィメンズ向け冬用アウター

Nikeのパファージャケットは、合成素材の中わた入りで、凍り付くような冬の風から体を守る。 ペットボトルが原料のリサイクル繊維100％でダウン素材に似た風合いのThermore断熱素材を使用しているものもある。

Nikeの合成素材中わた入りパファージャケットの多くは、体温調節をサポートして暖かさをキープするNike Therma-FITテクノロジーも搭載。

雨や雪が多い場所で着るなら、フード付きでさらりとした着心地を保つ撥水加工仕上げのジャケットがおすすめ。