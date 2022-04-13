資材を節約する、ナイキのワンボックス梱包

現在使われているシューズボックスは、すべてワンボックスに置き換わるのだろうか。いや、その実現にはまだ時間がかかる。今年度の商品発送は数百万点にも及ぶ予定だが、その数量に対応すべく細かいテストと改良が必要だ。エリカ・スワンソンは次のように述べている。「これは大規模なプロジェクトですが、まだ試験段階です。ワンボックスは徐々に進化し、見た目、用途、梱包箱の削減数が改善されていく可能性があります」



また、スペース ヒッピーがこの革新的なシューズボックスを誕生させたように、ワンボックスから他の梱包習慣を一変させる新たなアイデアも生まれている。シューズのつま先に詰める紙の削減や、ビニール袋を使用したアパレルの個包装の廃止などもその一例だ。



ヘイスティングスいわく、ワンボックスからもっと大きなストーリーが派生していく。Nikeは商品梱包の削減を総合的に推進しており、この取り組みは絶えず進化している。