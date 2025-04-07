ナイキ ズームX ヴェイパーフライ ネクスト％ 4とナイキ ズームX ストリークフライ 2：Nikeの最新レース用シューズを支えるイノベーションをチェック

Nikeは、この数十年にわたり、製品全体のイノベーションとパフォーマンスに重点を置いてきた。 そして2016年、スーパーシューズという新しいカテゴリーのレース用シューズの投入によって、ブランドとして大きな変革を遂げた。 このカテゴリーの先駆的存在は、ナイキ ヴェイパーフライ 4%。その開発目標はいたってシンプル。プロのマラソン選手からカジュアルなランナーまで、あらゆる人々が最高のパフォーマンスを発揮し自己ベストを追求できるツールを提供する、というものだった。

スーパーシューズの設計には、地面の蹴り出しをサポートするしっかりした表面のカーボンプレートに加え、弾力性に優れたNike ZoomXフォームを搭載している。 これにより、軽くて弾力性に優れた履き心地を実現し、最適なエネルギーリターンを発揮することでスピードを最大限に引き出す。 Nikeのスーパーシューズは、過去9年以上にわたってこれらの主要な機能を継承しながら、改良されたテクノロジーと製品デザインを取り入れることで、ランナーにより良い結果をもたらしてきた。 そして2025年、Nike製品チームは、2つの先進的なレース用シューズ、ヴェイパーフライ 4とストリークフライ 2を発売した。