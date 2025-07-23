サポート性、快適性、機能性のニュースタンダード。ナイキ ストラクチャー 26が登場

サポート性、快適さ、機能性の新基準：ナイキ ストラクチャー 26が登場
製品ニュース
Structureシリーズの最新シューズは、最先端のサポートシステムを搭載。距離を重ねても自信を持って走れるようランナーを支える。
知っておくべきこと
- 中足部のサポートシステム：Nikeの最も高度な安定性システムが、ランナーにさらなるサポートと自信をもたらす。
- ReactXクッショニング：Nikeは、ストラクチャー 26に柔らかなReactXフォーム中足部を採用した。
- 長年にわたる信頼：ストラクチャー 26は、安定性とスムーズな体重移動を重視するランナー向けに、30年前に生まれたシューズを進化させた一足。
ストラクチャー 26は、足首が外旋する速度を遅くするシューズを求めているランナー向け。毎日の軽いトレーニングランでも、長距離ランの準備でも、大好きなランニングに集中するために必要な安定性とクッショニングを叶える。
ストラクチャー 26の最新の安定性機能とReactXフォーム中足部が、ベストなパフォーマンスを発揮できるという新しい自信をランナーに感じさせてくれる。
「サポートを必要としているランナーを大切にしています」と語るのは、Nike Runningのプロダクトラインマネージャーを務めるアシュリー・キャンベル。「Structureの本質は、人々との信頼関係を築き、一貫性を保つこと。私たちは、これまでつまらなくて柔軟性に欠けていた分野にエネルギーと活気をもたらしたいと思っています」
「Structureの本質は、人々との信頼関係を築き、一貫性を保つこと。私たちは、これまでつまらなくて柔軟性に欠けていた分野にエネルギーと活気をもたらしたいと思っています」
アシュリー・キャンベル
止まらない革新
ストラクチャー 25の改善方法を検討した時、Nikeのデザインチームは、これを旧式のフォームをNike史上最高のクッショニングプラットフォームの一つであるReactXと交換する好機と捉えた。ReactXフォームは柔らかさだけでなく、25よりスムーズなかかとからつま先への体重移動をもたらしてくれる。
「ストラクチャー 26で気に入っているのは、履き心地が快適なのに柔らかすぎないところ。快適さとサポート性のバランスが絶妙で、トレーニング中もずっと持久力を維持できます」と話すのは、金メダリストでNikeアスリートのコール・ホッカー。
だが、イノベーションはフォームだけに留まらない。ランナーのストライドの重要な場面で優れた安定性を発揮する、ストラクチャー 26の中核であるNikeの中足部サポートシステム。このシステムが、ランニング中に内側に体重がかかるオーバープロネーションの傾向があるランナーに特に有益。過度な制御をかけることなく、スムーズな体重移動をもたらす安定したプラットフォーム形成に役立つ。
ストラクチャー 26に採用した新しいメッシュのアッパーと新デザインのアウトソールが、ランナーに最高の快適さと機能性をもたらす。重要度の高いサポート性はそのままに、アッパーの増強したパッドがさまざまな足の形状に対応。衝撃を受けやすい部分のトラクションと耐久性もこのシューズの強みだ。
すべて実証済み
ストラクチャー 26のあらゆるイノベーションが実現したのは、包括的なテストプロセスによるもの。Nike Sport Research Labとの緊密な連携により、新デザインを検証することが可能に。
その結果、チームはエリートアスリートやアマチュアのランナー向けに、安定性のある履き心地の良いロードランニングシューズを開発。距離を重ねてもさらに自信を持って走れるよう、ランナーをサポートする一足が誕生した。
NikeのStructureシリーズは、Nikeのロードランニングシューズのラインナップを大きく分けた3つのカテゴリーのうちの1つ。Structureは、安定した走りをもたらすサポート性の高いクッショニングの進化を具現化し、Vomeroは最高レベルのクッショニングで究極の履き心地をもたらし、Pegasusは高反発のクッショニングによりエネルギーリターンを一日中持続させる。ランナーがどんな距離に取り組んでも、どんなランニング環境を選んでも、このランニングシューズのラインナップが、それぞれの好みに合うクッションの効いた走りを可能にする。
自分にぴったりのランニングシューズがまだわからない場合は、ランニングシューズガイドをチェックしよう。
よくある質問
ナイキ ストラクチャー 26における、従来のモデルからの主な変更点は？
ストラクチャー 26は、同シリーズで初めて、Nike最高水準のクッショニングプラットフォームの1つであるReactXを搭載している。さらに前足部のエアバッグを取り除き、よりスムーズな走りを実現。また、より柔らかく上質なアッパーの素材が快適性をさらに向上させる。
最適なランニングのタイプは？
ストラクチャー 26は、初心者からベテランランナーまで、あらゆるレベルのランナーに向けたシューズ。安定性とスムーズな体重移動または、さらなるサポート力を求める人にぴったり。普段使いのトレーニングシューズとして長距離ランに最適化されており、従来のサポートで制限を感じていたランナーにもおすすめ。