サポート性、快適性、機能性のニュースタンダード。ナイキ ストラクチャー 26が登場

ストラクチャー 25の改善方法を検討した時、Nikeのデザインチームは、これを旧式のフォームをNike史上最高のクッショニングプラットフォームの一つであるReactXと交換する好機と捉えた。ReactXフォームは柔らかさだけでなく、25よりスムーズなかかとからつま先への体重移動をもたらしてくれる。

「ストラクチャー 26で気に入っているのは、履き心地が快適なのに柔らかすぎないところ。快適さとサポート性のバランスが絶妙で、トレーニング中もずっと持久力を維持できます」と話すのは、金メダリストでNikeアスリートのコール・ホッカー。

だが、イノベーションはフォームだけに留まらない。ランナーのストライドの重要な場面で優れた安定性を発揮する、ストラクチャー 26の中核であるNikeの中足部サポートシステム。このシステムが、ランニング中に内側に体重がかかるオーバープロネーションの傾向があるランナーに特に有益。過度な制御をかけることなく、スムーズな体重移動をもたらす安定したプラットフォーム形成に役立つ。

ストラクチャー 26に採用した新しいメッシュのアッパーと新デザインのアウトソールが、ランナーに最高の快適さと機能性をもたらす。重要度の高いサポート性はそのままに、アッパーの増強したパッドがさまざまな足の形状に対応。衝撃を受けやすい部分のトラクションと耐久性もこのシューズの強みだ。