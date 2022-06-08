常識に立ち向かい続ける：Circa 72

カッツとホリスターは、この仕事をやり遂げた。しかし、ウィンドランナーは、即座に承認されたわけではない。このジャケットは、Nikeという企業が、経験豊富なアクティブウェアデザイナーと初めてコラボレーションして作ったアイテムだ。Nikeはこのジャケットを隅々まで丹念にチェックした。



当時、ウィンドランナーが物議を醸すような前代未聞のウェアであったというのは、にわかには信じがたい。しかし、オリジナルの一枚はこのようにして生まれた。長年にわたって、Nikeのアパレルとスニーカーは、どれもが過去の境界線を押し広げ、未来の商品にインスピレーションを与え続けている。



Circa 72 コレクションは、境界線に挑戦し続けてきた歴史を物語るアイテムや、オレゴン州で創立された当時のカラーやパターンを思わせる、トラックをイメージした定番アイテムだけを取り揃えている。スポーツブラ、トラックジャケット、ジェフ・ホリスターの「baby teeth」がブロック体の文字であしらわれたTシャツなどの主要アイテムは、どれもNikeが足場を固め始めた頃の反骨精神を彷彿とさせる。