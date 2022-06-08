常識に立ち向かい続ける：Circa 72

進むだけ、常識に抗うために
Department of Nike Archives
現状に挑戦することで評価を積み重ねてきたNike。最新コレクションのNike Circa 72では、過去のイノベーションが未来の世代に向けて再考された。
Nikeを最も良く象徴するフィット感は自然な着心地だ。万能なウィンドランナー、サポート性に優れたスウッシュ スポーツブラ、カラフルなワッフル ワン。これらの定番アイテムは、まるで昔からそこにあったみたいに、いつでもクローゼットから取り出して自分らしく着こなすことができる。
しかし、ずっとそうだったわけではない。これらのアイテムはどれも大胆なアイデアから生まれ、新しい方向性を勇敢に打ち出してきたのだ。その勇気あるイノベーションを称えるのがCirca 72 コレクション。50年にわたる開発と製造の歴史から誕生したCirca 72 コレクションは、次世代のアスリートたちに向けて塗り替えられた、Nikeのアイコニックなアイテムの数々だ。
1978年、オリジナルのウィンドランナーのスケッチ、ダイアン・カッツ作
1979年、オリジナルのウィメンズ ウィンドランナー（非売品）
1976年、「Baby Teeth」ロゴの登場
2022年、ナイキ スポーツウェア ウィメンズ ボクシー Tシャツ
1976年、「Baby Teeth」ロゴ、ジェフ・ホリスター作
1978年、オリジナルのウィンドランナーのスケッチ、ダイアン・カッツ作
1979年、オリジナルのウィメンズ ウィンドランナー（非売品）
1976年、「Baby Teeth」ロゴの登場
2022年、ナイキ スポーツウェア ウィメンズ ボクシー Tシャツ
1976年、「Baby Teeth」ロゴ、ジェフ・ホリスター作
ウィンドランナーは、オレゴン州ポートランドでオフシーズンのトレーニング中、激しい雨の中を走るランナーのために、機能性を追求して作られたウェアだ。専門教育を受けたNike初のアパレルデザイナー、ダイアン・カッツと、Nikeで3番目の従業員として採用されたジェフ・ホリスターの手によって、ウィンドランナーの第一号として1978年に作成された。当時、アクティブウェアというカテゴリーは、まだほとんど存在しておらず、カッツは耐候性のあるスキーウェア用の素材にアイデアを求めつつも、新しいものを生み出すことを意図して開発に乗り出した。
しかし、その過程は難問の連続だった。どうすれば、以前からあるテクニカルな素材を使って、動きやすく、通気性を備え、長距離ランにも短距離ランにも適したウェアを作り上げることができるのか。そしてどうすれば、これらの相反するアイデアをすべて盛り込みながら、魅力あるデザインのアイテムを作り上げることができるのだろう。カッツは、根気強くジャケットの試作を続け、そしてようやく、今では誰でもが知る、かのシルエットを生み出したのだ。
カッツとホリスターは、この仕事をやり遂げた。しかし、ウィンドランナーは、即座に承認されたわけではない。このジャケットは、Nikeという企業が、経験豊富なアクティブウェアデザイナーと初めてコラボレーションして作ったアイテムだ。Nikeはこのジャケットを隅々まで丹念にチェックした。
当時、ウィンドランナーが物議を醸すような前代未聞のウェアであったというのは、にわかには信じがたい。しかし、オリジナルの一枚はこのようにして生まれた。長年にわたって、Nikeのアパレルとスニーカーは、どれもが過去の境界線を押し広げ、未来の商品にインスピレーションを与え続けている。
Circa 72 コレクションは、境界線に挑戦し続けてきた歴史を物語るアイテムや、オレゴン州で創立された当時のカラーやパターンを思わせる、トラックをイメージした定番アイテムだけを取り揃えている。スポーツブラ、トラックジャケット、ジェフ・ホリスターの「baby teeth」がブロック体の文字であしらわれたTシャツなどの主要アイテムは、どれもNikeが足場を固め始めた頃の反骨精神を彷彿とさせる。
このレガシーこそが、Circa 72 コレクションのすべて、つまりNikeのイノベーションと発明の歴史の証だ。これらのアイテムは、50年経った今もなお共鳴し続ける大きな目的や夢を体現する。つまり、Circa 72のアイテムは、そのどれもが未来に向けて再考され、再構築された過去へのオマージュと言えるのだ。