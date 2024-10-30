最新スーパーシューズ：アスリートの成功を導くAirテクノロジー

バスケットボールコートには、G.T. ハッスル 3が登場。エネルギーリターンを最大化するようデザインされた、画期的な最新バスケットボールシューズだ。 前足部の新しいAir ZoomユニットとAir Zoom Strobelを重ねることで、より多くのエネルギーを蓄えてエネルギーリターンを生み出す。 NSRLの調査で、G.T. 3を履いたプレーヤーは、G.T. 2を履いたプレーヤーよりも酸素消費量が少ないことが示された。 このようなエネルギーの節約は、どんなアスリートにとっても大きなメリットになる。

G.T. ハッスル独自の研究では、当初から女性アスリートによるフィードバックを取り入れ、女性が中心となって進めてきた。 Nikeの主任研究員であるエリシア・デイビスは、次のように語っている。「女性のためのイノベーションに関するストーリーには力があると思います。別のカラーというようにシューズを分けて開発するということではありません。 重要なのは、スポーツに対する女性の考え方に耳を傾け、彼女たちの言葉によるフィードバックに着目することです。 これにより、ウィメンズ用としてだけでなく、バスケットボールシューズ全体として最高の製品を生みだすことが可能になります」