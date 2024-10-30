最新スーパーシューズ：アスリートの成功を導くAirテクノロジー
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パリでの競技大会に先立ち、最新スーパーシューズの革新的技術をご紹介。
パリやその近郊で開催される大会に先立ち、Nikeではアスリート向けのAirイノベーションに関する最新情報を公開する。その中心となるアイテムはマックスフライ 2、ビクトリー 2、G.T. ハッスル、マーキュリアル。この夏、陸上競技、バスケットボール、サッカーで活躍するアスリートの足元で目にすることになる画期的なシューズだ。 Nike Sport Research Lab（NSRL）の研究が生み出したのは、反発力と軽量性に優れたスーパーシューズ。エネルギーリターンを最大化し、アスリートの負荷を最小限に抑えるこの性能が、一瞬で勝敗が決まるかもしれない舞台には不可欠だ。
プロアスリートだけでなく、一般のアスリートにも役立つAirの最新イノベーションについて、詳細をチェックしよう。
マックスフライ 2とビクトリー 2
マックスフライ 2は、100～400m（トラック1周まで）を競うスプリンター向けに作られた、Nikeのトラックスパイク。 ビクトリー 2もマックスフライ 2と同様パリ向けに作られた革新的なトラックスパイクで、800～1500mの中距離走向けだ。
Air Zoomテクノロジーが初めてトラックスパイクに組み込まれたのは2020年。今回の新しいモデルは、ソールの高低差が少なく安定性に重点が置かれたデザインで、Nike Airがエネルギーリターンをもたらす。 マックスフライ 2もビクトリー 2も、カーボンファイバー製プレートがパワーを、Air Zoomがクッショニングを発揮する。 デザインが完成する前に、5人のNikeアスリートがビクトリー 2のプロトタイプを履いて世界記録を樹立した。
「マックスフライとビクトリーにAir Zoomが導入されたことで、アスリートはクッション性の高いスパイクを履けるようになり、それまで走らなかった距離にチャレンジする人もいました」とNSRLの主任研究員であるエミリー・ファリーナは話している。
G.T. ハッスル
バスケットボールコートには、G.T. ハッスル 3が登場。エネルギーリターンを最大化するようデザインされた、画期的な最新バスケットボールシューズだ。 前足部の新しいAir ZoomユニットとAir Zoom Strobelを重ねることで、より多くのエネルギーを蓄えてエネルギーリターンを生み出す。 NSRLの調査で、G.T. 3を履いたプレーヤーは、G.T. 2を履いたプレーヤーよりも酸素消費量が少ないことが示された。 このようなエネルギーの節約は、どんなアスリートにとっても大きなメリットになる。
G.T. ハッスル独自の研究では、当初から女性アスリートによるフィードバックを取り入れ、女性が中心となって進めてきた。 Nikeの主任研究員であるエリシア・デイビスは、次のように語っている。「女性のためのイノベーションに関するストーリーには力があると思います。別のカラーというようにシューズを分けて開発するということではありません。 重要なのは、スポーツに対する女性の考え方に耳を傾け、彼女たちの言葉によるフィードバックに着目することです。 これにより、ウィメンズ用としてだけでなく、バスケットボールシューズ全体として最高の製品を生みだすことが可能になります」
マーキュリアル
Nikeアスリートであるサッカー選手のニーズに応えるべく、Air Zoomテクノロジーのイノベーションを搭載した最新のマーキュリアルが誕生。 サッカー選手が求めていたのは、瞬時のカット、加速、停止を可能にする、高さを抑えた丈夫なシューズだ。 4mmのAir Zoom Strobelがシルエットを損なうことなくエネルギーリターンを生み、その下に配したスピードフィンが、アスリートのトラクション感覚を研ぎ澄ます。 今回のマーキュリアルでは、前モデルと比較してエネルギーリターン率が10％アップしている。 2024 マーキュリアルは、立体的な形状とユニークな足裏のプレートデザインにより、シューズが足の一部のように感じられるため、カットやダッシュの動作が楽になる。
ナイキ マックスフライ 2とナイキ ビクトリー 2は数量限定で、nike.comにて販売中。 ナイキ G.T. ハッスル 3、ナイキ 2024 エア ズーム マーキュリアルは、2024年7月からnike.comと一部の小売店で販売される。