思いを込めたデザインを採用。テイタム 3の新発売で、Jordanブランドが革新を起こす

ジョーダン テイタム 3は、「Welcome to the Garden」というカラーで発売。 ジェイソンの自宅の庭をイメージしたフローラルパターンをあしらったこのカラーは、スタープレーヤーがバスケットボールと家庭生活の両方で遂げた成長を称えている。



今後は、さらに数種の印象的なカラーが発売される予定だ。 ホワイト、セージグリーン、ブラッシュを基調とした「Zero Days Off」のカラーは、ジェイソンのひたむきな努力へのオマージュ。 パステルカラーの「Sidewalk Chalk」は、スターが息子と外で遊ぶ楽しい時間を表現した。「Zen」の落ち着いたグレーの色合いは、プレッシャーの中でも冷静さを保つジェイソンの能力を表現している。



自身のシグネチャーシューズについて、ジェイソンは次のように語っている。「Jordanブランドとコラボレーションできる立場になれたこと、そして僕のシューズを通してファンの皆さんとつながりを持てることに感謝しています。 エア ジョーダン 3で気に入っているのは、カラーの取り入れ方。このカラーのストーリーを通じて、たくさんの人にインスピレーションやエネルギーを与えられたらうれしいです」



この夏に初公開されたジョーダン テイタム 3は、2024年10月10日に世界中で発売。jordan.comと世界の一部店舗で販売される予定だ。