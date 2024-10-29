思いを込めたデザインを採用。テイタム 3の新発売で、Jordanブランドが革新を起こす
製品ニュース
ジェイソン・テイタムの全く新しいシグネチャーシューズは、順応性のあるぴったりとしたフィット感が特長。カラーとデザインを通して深いメッセージを伝えている。
- ジェイソン・テイタムの最新シグネチャーシューズ、ジョーダン テイタム 3は、新しいアッパーに革新的なデザインを採用。締めつけ感も圧迫感もなく、スマートに足に順応する。
- バスケットボールと家族を大切にするチャンピオンプレーヤーを称える、4種類の最新カラー。
- 最新のシルエットは、2024年10月10日にjordan.comと世界各地の一部店舗で発売。
NBAの新シーズンが開幕。世界最高の舞台で勝利を収めたばかりのジェイソン・テイタムが、Jordanブランドの最新シグネチャーシューズ、ジョーダン テイタム 3を履いて再び登場する。 圧迫したり動きを妨げたりすることなく足に順応するなど、魅力的な特長を装備したシューズ。革新的なデザインでありながら、Jordanブランドのバスケットボールコレクションで最軽量の地位を維持している。
Jordanフットウェアデザインチームは、履いてすぐに足に馴染むシューズを開発すべく、ジェイソンと緊密に連携。 Nike Sport Research Labから知見を取り入れ、ジョーダン テイタム 3を象徴する新しいアッパーをデザインし、硬さやかさばりを感じることなくサポート性の高い快適なフィット感を実現した。
アッパーの硬いフレームとともに、Cushlon 3.0フォームとZoom Airインサートを搭載。左右の動きをサポートし、滑らかで安定した履き心地を実現する。 ヘリンボーンのトラクションパターンにより、すばやいカットや急停止に加え、最初の一歩から優位に立てる。
流れるようなラインなど、ジョーダン テイタム 3のデザイン要素は、その名に違わず、スムーズなパフォーマンス、バスケットボールへの途切れることのないアプローチ、家族を大切にする気持ちを表現したものだ。 ヒールには、バスケットボールのチャンピオンの背番号「0」を配置。 ヒールタブには、ジェイソンの有名な言葉「Find A Way（道を見つけよう）」など、カラーごとにそれぞれモチベーションを高める言葉が記されている。 また、テイタム 2のファンなら、テイタム 3のシュータンの内側を見て共通点に気付くだろう。ジェイソン・テイタムのシグネチャーロゴと息子であるデュースの名前があしらわれている。
ジョーダン テイタム 3は、「Welcome to the Garden」というカラーで発売。 ジェイソンの自宅の庭をイメージしたフローラルパターンをあしらったこのカラーは、スタープレーヤーがバスケットボールと家庭生活の両方で遂げた成長を称えている。
今後は、さらに数種の印象的なカラーが発売される予定だ。 ホワイト、セージグリーン、ブラッシュを基調とした「Zero Days Off」のカラーは、ジェイソンのひたむきな努力へのオマージュ。 パステルカラーの「Sidewalk Chalk」は、スターが息子と外で遊ぶ楽しい時間を表現した。「Zen」の落ち着いたグレーの色合いは、プレッシャーの中でも冷静さを保つジェイソンの能力を表現している。
自身のシグネチャーシューズについて、ジェイソンは次のように語っている。「Jordanブランドとコラボレーションできる立場になれたこと、そして僕のシューズを通してファンの皆さんとつながりを持てることに感謝しています。 エア ジョーダン 3で気に入っているのは、カラーの取り入れ方。このカラーのストーリーを通じて、たくさんの人にインスピレーションやエネルギーを与えられたらうれしいです」
この夏に初公開されたジョーダン テイタム 3は、2024年10月10日に世界中で発売。jordan.comと世界の一部店舗で販売される予定だ。