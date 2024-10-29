レブロン TR1：次世代のアスリートのための究極のトレーニングシューズ
製品ニュース
TR1は、あらゆるアスリートに最高のトレーニングシューズを提供するためにデザインされた、最適なパフォーマンス、一日中履き続けられる快適性とスタイルを重視した万能なシューズだ。
- レブロン・ジェームズによるNike初のトレーニングシューズ、レブロン TR1（トレーナー 1）は、快適な履き心地、フレッシュなストリートの感性、さまざまなスポーツに対応する最適なパフォーマンスを追求してデザインされた万能なシューズだ。
- 人間工学に基づいて前足部の柔軟性を強化した軽量なデザイン。このTR1には、レブロン・ジェームズのトレーニングへのアプローチが反映されている。
- レブロン TR1は、グレーとネオングリーンのDunk Manカラーが、2024年9月19日にnike.comと世界各地の販売店の一部で発売される。他の大胆なカラーバージョンもその後数週間で続々とリリースされる予定だ。
バスケットボール界のレジェンド、レブロン・ジェームズによるNike初のトレーニングシューズとなるレブロン TR1がリリースされる。無類の粘り強さと、生来の活力でトレーニングにも取り組むことで知られるずば抜けたアスリートである彼は、それらの要素をTR1に注ぎ込んだ。そして生まれたのが、パフォーマンスとスタイルが革新的に融合する万能トレーニングシューズだ。
レブロン・ジェームズがTR1をデザインするうえで重視したのは性能だけではない。さまざまな分野のアスリートが着用したくなるような、汎用性や一日中履いていられる快適さにもこだわった。
「TR1とは、来る日も来る日も最高の自分を追い求め続け、努力を重ねるアスリートのためのシューズです」こう語るのはレブロン・ジェームズ。「私の人生の大部分を占めるのはトレーニングです。そしてアスリート用に設計されたこのシューズは、ワークアウトの種類や場所などの用途を問わない一足です」
TR1の開発にあたって、Nike Sports Research Labがデータを提供した。完成したシューズは洗練されたストリートの感性を持ち、屋内ではパフォーマンスが強化され、屋外では汎用性が向上する。人間工学に基づく軽量デザインと、安定性と前足部の柔軟性を重視することで、パフォーマンスを高めるようよう開発された。さらに、シューズアッパー最下部のパーツであるストロベルを取り外し、TR1の最大の特長である反発力をもたらすフォームクッショニングとアスリートの足裏との距離を近づけた。
TR1専用に作られたインバーテッドワッフルアウトソールは、アスリートが最も必要とする部分にトラクションを提供し、ミッドソールに配したラップで安定感、ホールド感、快適性を強化。幅広のシューフォームとグローブのようなブーツ構造により、トレーニング中に浮腫んだ足にも対応するゆとりを確保した。
レブロン TR1は、チャコールグレーとネオングリーンの大胆な配色のDunk Manカラーが、2024年9月19日にnike.comと一部の販売店で発売される。続いて、ドラマティックな単色のZero Dark 30が2024年10月10日、名前のとおりパープルカラーのPurple Rainが2024年10月23日、柔らかいオレンジをまとったBetter With Ageが2024年11月11日に発売される予定だ。