レブロン TR1：次世代のアスリートのための究極のトレーニングシューズ

「TR1とは、来る日も来る日も最高の自分を追い求め続け、努力を重ねるアスリートのためのシューズです」こう語るのはレブロン・ジェームズ。「私の人生の大部分を占めるのはトレーニングです。そしてアスリート用に設計されたこのシューズは、ワークアウトの種類や場所などの用途を問わない一足です」

TR1の開発にあたって、Nike Sports Research Labがデータを提供した。完成したシューズは洗練されたストリートの感性を持ち、屋内ではパフォーマンスが強化され、屋外では汎用性が向上する。人間工学に基づく軽量デザインと、安定性と前足部の柔軟性を重視することで、パフォーマンスを高めるようよう開発された。さらに、シューズアッパー最下部のパーツであるストロベルを取り外し、TR1の最大の特長である反発力をもたらすフォームクッショニングとアスリートの足裏との距離を近づけた。

TR1専用に作られたインバーテッドワッフルアウトソールは、アスリートが最も必要とする部分にトラクションを提供し、ミッドソールに配したラップで安定感、ホールド感、快適性を強化。幅広のシューフォームとグローブのようなブーツ構造により、トレーニング中に浮腫んだ足にも対応するゆとりを確保した。