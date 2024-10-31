Ja 2 Shoe and Apparelコレクションの発売で、バスケットボールプレーヤーのプレースタイルをパワーアップ

素早く動き、相手を惑わせ、高いジャンプを繰り出すガードとして、ジャには常にコントロールと保護力を与えてくれるシューズが必要だ。

モラントは、「ジャ 1からジャ 2になっても、コアな部分は変わっていない。製作への取り組み方にも変化はない。」と語る。「大切なのは快適でより優れた反発力を提供すること、そして僕のファンに、おそらく彼らが知らないストーリーを感じてもらうこと。僕のシューズのカラーを通して、こうしたストーリーを伝えていく。」

ジャ 2は、洗練されたスタイルを前面に押し出しながら、プレーヤーの反発力、スピード、安定性を最適化するデザイン。ジャ 1をベースに、足首のパッドとウォーターフォールカラーの裏地を追加することで、ジャの特徴的なスタイルを損なうことなく、シューズに新たなレベルの快適性を提供する。