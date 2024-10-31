Ja 2 Shoe and Apparelコレクションの発売で、バスケットボールプレーヤーのプレースタイルをパワーアップ

Ja 2 Shoe and Apparelコレクションは、コートの内外でスタイルの新時代を切り拓く
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Nikeから発売されるジャ 2の詳細をチェック。
ダイナミック、素早い足さばき、爆発的な動き。ジャ・モラントはバスケットボールだけでなく、このスポーツを取り巻くカルチャーの進化も体現している。
ジャ 2のシグネチャーシューズとアパレルコレクションの登場は、ハイレベルの弾力性、サポート、反発力を求めるプロアスリートそしてカジュアルにバスケットを楽しむプレーヤー両方の自己表現の限界を押し上げる。独特のエネルギーとスタイルをコート上で放つモラントは、若者のバスケットボールカルチャーに衝撃をもたらすプレーヤー。ジャ 2は、モラントの影響力のあるエネルギーを表現し、コートでの機能性と、プロアスリートやストリートでバスケットボールを楽しむ人々からヒントを得たスタイルを融合させている。
Nikeのデザイナーたちはジャと協力し、彼のプレースタイルや、ジャ 2を履くすべてのプレーヤーのパフォーマンスを支えるシューズを作り上げた。Nikeのアスリートになるということは、スポンサー契約だけではなく、共に制作にも関わるパートナーシップを意味するのだ。モラントは、Z世代初のNike Basketballのシグネチャーアスリートとして、創作プロセスに独自の視点をもたらした。彼の最初のシグネチャーシューズの成功をベースにしたジャ 2は、彼とNikeの強いパートナーシップを反映。すべての人々に勝利の機会を与える、スポーツのイノベーションと帰属感のカルチャーを後押しするものとなった。
素早く動き、相手を惑わせ、高いジャンプを繰り出すガードとして、ジャには常にコントロールと保護力を与えてくれるシューズが必要だ。
モラントは、「ジャ 1からジャ 2になっても、コアな部分は変わっていない。製作への取り組み方にも変化はない。」と語る。「大切なのは快適でより優れた反発力を提供すること、そして僕のファンに、おそらく彼らが知らないストーリーを感じてもらうこと。僕のシューズのカラーを通して、こうしたストーリーを伝えていく。」
ジャ 2は、洗練されたスタイルを前面に押し出しながら、プレーヤーの反発力、スピード、安定性を最適化するデザイン。ジャ 1をベースに、足首のパッドとウォーターフォールカラーの裏地を追加することで、ジャの特徴的なスタイルを損なうことなく、シューズに新たなレベルの快適性を提供する。
足中央部の成型パネルがプレー中も足をしっかりと固定。クッション入りのミッドソールと前足部に内蔵されたNike Air Zoomユニットは、強力な反発力でスピードのある動きもカバーする。アウトソールの滑り止めトラクションは、モラントが幼少期に裏庭でトレーニングに使っていたセミトレーラーのタイヤに似たパターンを使用。アスリートの素早いフットワークを考えた構造だ。
Nikeデザイナーとモラントたちは、アスリートの意見とデジタルツールを独自の方法で活用した。ダイナミックなアンクルスリーブとサイドウォールガードレールの組み合わせは、足を保護しながら安定させるデザイン。プレーヤーが自信を持って方向転換やダッシュするための作りだ。さらに通気性を強化するため、アッパーにはバリスティックメッシュが使用されている。
グローバルメンズバスケットボール部門のVP/GMであるジョッシュ・ワシュテルは次のように語る。「Nike Basketballでは、世界トップクラスのアスリートと協力することで、コートでのパフォーマンスのさらなる向上と、彼らがストーリーを語れるキャンバスの作成に取り組んでいます。ジャ 2を世界中の人たちに履いてもらえること、そしてジャの成長と電撃的なプレースタイルに刺激を得られ続けることをうれしく思っています。ジャ 2はバスケットボールプレーヤーが必要とするすべての要素を備えたシューズ。反発力に優れ、スピーディーで、安定感があり、見た目も素晴らしい。次世代に対応するべく、キッズサイズも提供しています。」
モラントは、プロセスの最初から最後まで、デザインに積極的に関わってきた。ジャ 2の大胆なカラーパターンのディテールもその1つだ。ジャ 2で最初に登場する「Purple Sky」は、夜空の神秘的な深みとパワーにインスパイアされたパープルのカラー。ジャがコートで見せる華麗な動きのように、見る人の心を引き付ける。この色以外にも、今秋にはジャの爆発的なプレーとスタイルをイメージしたカラーバリエーションが登場予定。さらに、ジャ 2ではシュータンとヒールタブの両方にモラントのシグニチャーロゴが施される。
新しくなったスニーカーに加え、ジャ 2のアパレルコレクションは、アスリートがコート外で見せる洗練されたスタイルを実現。ジャ独自の美学を反映させたアートなプリントやグラフィックは、ジャ自身とバスケットボールそしてユースカルチャーとの強いつながりを表現している。
パーカー、ジョガー、ショートパンツ、半袖・長袖のTシャツなどのアパレルは、試合用ユニフォームの機能性とコート外での快適性をミックス。アートプリント、あえて見せるジッパー、大胆な色合いが、ジャの表情豊かなスタイルとユースカルチャーとのつながりにマッチしている。
ジャ 2は、2024年9月26日にSNKRSと一部の地域で発売開始。今回のシルエットとアパレルコレクションは、10月8日より一部の地域のnike.comと一部の取扱店で販売される。