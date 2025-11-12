大自然の中では日差しからの保護が欠かせない。ベースボールキャップは、普段使いの定番スタイルだから、トレイルでもオフトレイルでも愛用できること間違いなし。しかし、つば広の耐水性に優れたバケットハットは、あらゆる状況に最適。キャンプ用品のギフトを選ぶ際は、頭を涼しく保つメッシュの裏地や、風で飛ばされないように顎の下にコードが付いているなど、技術的なディテールにも注目したい。