キャンプ好きのあの人に贈るNikeギフト
ギフトガイド
頼れるシューズから機能的なレイヤー、そして遊び心あふれるアクセサリーまで、アウトドア好きが本当に欲しいアイテムをセレクト。
大自然が待ち遠しい冒険好きなアウトドア派には、自然の中で過ごす時間を最大限に満喫できるキャンプ用品を贈ろう。控えめな車中泊派でも、数日間のハードなバックパック旅行派でも、ギアが違いを生み出す。だからこそ、最高のキャンプギフトは、全天候型のウェア、実用的なキャリーバッグ、スマートなアクセサリーなど、何度も使えるもの。このホリデーシーズンは、実用性とクールさを兼ね備えた、男性にも女性にもぴったりのキャンプ用品を選ぼう。
快適な履き心地のフットウェア
キャンプでの快適なひとときに：ソフトシューズ
キャンプでリラックスしたり、読書をしたり、火を起こしたりしてくつろぐ時間には、通気性の高い快適なモカシンスタイルのスリップオンシューズがおすすめ。抜群に心地よい、機能的なキャンプ用ギフトとして喜ばれること間違いなし。丈夫なアウトソールはアウトドアに最適。足裏のクッショニングで、岩場でもクッションの上を歩いているような履き心地。
足元に安定感をプラス：トレイル スニーカー
キャンプ旅行の間にトレイルでのアクティビティを計画しているなら、丈夫なシューズが不可欠だ。ハイキングでもランニングでも、男性にも女性にも最適なキャンプギフトなら、ナイキ ゼガマ 2やペガサス トレイル 5 ランニングシューズのようなトレイルスニーカーがおすすめ。通気性に優れ、足元のグリップ力も抜群。悪天候に耐えられるものが必要なら、耐水性に優れたGore-Texアッパーを採用したモデルを選ぼう。
適切なアパレル
スナックの収納に：ランニングベスト
山道での冒険に挑むとき、ポケットが多ければ多いほど、いろいろな場所にスナックを入れておける。軽量ベストは、バックパックに入れても場所を取らず、トレイルで一日中着用できるアイテム。キャンプでは、ベストやファニーパックにヘッドライト、予備のソックス、マッチなど、アウトドアの必需品を入れて、整理して身につけられる収納としても活躍。
スマートなレイヤーに：適度なボリュームのジャケット
アウトドアでは、気温が急激に寒くなることがあるため、重ね着が重要。アウトドアが大好きな人へのおすすめギフトは、一枚でも重ね着でも使える適度なボリュームのジャケット。ACG Smith Summit ジャケットは、紫外線からの保護機能と通気性に優れたメッシュ裏地付きベントを備え、ハイキングやキャンプでのんびり過ごすのに最適。
日没後に：あったかトレーナー
キャンプ場では、日が落ちると急に肌寒くなる。暖かくて着心地の良いトレーナーに身を包みながら、のんびりキャンプファイヤーを楽しみたい男性や女性もいるはず。ナイキ ACG "Wolf Tree" クルーは、Polartec®素材を採用、気温が下がればTシャツの上に、天候が悪化すればレインジャケットの下に着ることができる、重ね着に便利な一着。家族でキャンプを楽しむなら、Nikeには若いキャンパーを暖かく保つためのアイテムも揃っている。
涼しい季節に：フリースジャケット
年間を通じてアウトドアを楽しむキャンパーへのギフトのアイデアをご紹介。心地よいフリースジャケットは、アウトドアでの時間を楽しむためのアイテム。今注目のアイテムは、ACG Canwell Glacier ジャケット。防風性に優れ（そして柔らかく快適な着心地）、寒さのなかでもスタイリッシュに過ごしたい方へおすすめ。
荷物の軽量化に：カーゴパンツ
パンツなのにショートパンツにアレンジ可能！コンバーチブルウェアなので、荷物をできるだけ軽くしたいときにアイテム数を減らすことができる。実用的なショッピングを好む男性や女性へのキャンプ用ギフトとして、ACG Smith Summit パンツは紫外線カットと撥水性を備えたこのカーゴパンツは、リストに載せたいアイテム。機能的なだけでなく、長い丈のまま着用しても、ジッパーから下を取り去ってショートパンツとして着用しても快適。
優れた速乾性を発揮：ナイキ Dri-FITトップス
ハイカーにとって何よりも嫌なこと。それは、トレイルで長い一日を終えてキャンプを設営しても、汗で湿ったままの服がいつまでも乾かずに、寒さと不快な思いが続くこと。ナイキ Dri-FIT トップスは、シルクのような素材で速乾性に優れ、移動中や活動後のリラックスタイムにぴったりの素晴らしいキャンプ用ギフトになること間違いなし。
注目のアクセサリー
日差しからの保護に：キャップ
大自然の中では日差しからの保護が欠かせない。ベースボールキャップは、普段使いの定番スタイルだから、トレイルでもオフトレイルでも愛用できること間違いなし。しかし、つば広の耐水性に優れたバケットハットは、あらゆる状況に最適。キャンプ用品のギフトを選ぶ際は、頭を涼しく保つメッシュの裏地や、風で飛ばされないように顎の下にコードが付いているなど、技術的なディテールにも注目したい。
スマートな収納に：オールウェザーバックパック
最高のキャンプ用ギフトは冒険を手厚くサポート。必要なギアをすべて収納できる十分な大きさのバックパックがあれば、キャンプで大きな違いをもたらす。アイセンは、ロールトップで荷物の出し入れが簡単な、32リットルのバックパック。必需品を収納できる小さなポケットを備え、プルやクリップを使えばさらに収納力がアップ。また、ACG Daymax パックは、日帰りハイキングでランチやギアを詰め込むのに最適なサイズ。
快適な足元をキープ：速乾性ソックス
ソックスはちょっと変わったプレゼントに思えるかもしれないが、ウール混紡のソックスは速乾性に優れ、伸縮性を損なうことなく足の通気性を確保。足首の上までカバーするのでキャンプで足が埃まみれにならず、アクティビティでも休憩タイムでも、ハイキングシューズやスライドと合わせて快適に着用できる。
水分補給：ウォーターボトル
軽量で漏れにくいウォーターボトルは、トレイルで過ごす一日に欠かせないアイテム。キャンプ用品を選ぶ際は、飲み物を冷たく保つ真空断熱、飲みやすいツイストオフキャップ、持ち運びや水分補給に便利なフィンガーループなど、実用的なディテールに注目したい。
目の保護に：サングラス
サングラスは、標高の高い場所やビーチでハイキングをするキャンパーに役立つギフト。旅行が終わった後も、きっと愛用されるはず。UVA/UVBを100％カットする偏光レンズのタイプを選びたい。アウトドア好きの友人がハイキングやのんびり過ごすときに、サングラスはきっと喜ばれるギフトになるだろう。