コロナ禍で社会正義のために戦い続けるジョーディン・カナダとドリュー・ホリデー

ドリュー：チームの力量が現れていました。どのチームも「勝利」という目的を持って出場していたと思います。いつもと違っていたのは、ホームでの試合だったらホームの観客がいて欲しい時はいつでも力をもらえるし、相手チームが不快感や脅威を感じるほどのエネルギーを与えてくれることもあるけど、バブル内は静かな体育館のようだったこと。最初の試合はユタ・ジャズとの対戦で、20点リードしていましたが、試合終了間際、残り2分で2点差になったんです。でも白熱した試合の雰囲気はなかった。無観客だからエネルギーが伝わって来ないんです。これは適応しなければならなかったことの一つ。観客を前にしていれば、たとえ相手チームのホームで会場全体を敵にまわして戦っていたとしても、あんな風には感じなかったでしょう。観客がいなかったことで、最初は多少とまどいました。



ジョーディン：私も同じ。観客がいないのは大きな違いでした。ものすごく静か。最初の試合でニューヨーク・リバティと対戦したとき、フリースローのシュートが決まっても静まりかえっていました。観客からエネルギーをもらえることに慣れていましたが、意識してチーム内で興奮を高める必要が出てきたんです。どの試合でもエネルギーを他から与えられることはないから、自分たちで100％捻出しないといけない。それにホームアドバンテージがなかったから、試合のレベルはとても高かったです。みんなとにかく試合に出場して、公共の体育館にいるかのように自由にプレーしていました。だから、とても楽しくて張り合いがありましたよ。ホームの観客がいないことで、予想外の勝利を収めるチームもあって面白かったです。