Jordanブランドとリーバイスがタッグを組み、新しいエア ジョーダン 3のカラーとアパレルコレクションをリリース

フットウェアだけでなく、オリジナルの「Button Your Fly」グラフィックを再現したTシャツなど、存在感のある9点の多彩なアイテムを取り揃えているこのコレクション。スポーツウェアとストリートウェアに、両ブランドのクラシックな要素、そしてスポーツカルチャーを融合させています。

ジャケットのラインナップに含まれるJordan Brand × Levi’s ピナクル バーシティ ジャケットは、大胆なスタイルで個性を演出するアイテム。メルトンウールのボディ、レザースリーブ、キルティング加工のサテン裏地を採用し、雄牛に乗るカウボーイを描いたパッチでマイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズにおける功績を称えます。

そのほか、ブラックのウォッシュドデニムを使用したクロップ丈のトラッカージャケットは、ボックス型のシルエットと背面に施された特大サイズのWingsロゴが特徴。オーバーシャツジャケットは、洗いがかかったインディゴデニムを使用し、リーバイスのシグネチャーである豚革と黄金の小麦のディテールが特徴です。フリース ジップ パーカーは、ブラックのウォッシュドデニムでビンテージ感を演出。ダブルジップと両ブランドを表すアートワークが施されています。

ブラックのバギージーンズは、リーバイス578のシルエットを基に股下を伸ばしたデザイン。ゆったりとしたシルエットのバギーショートパンツには洗いがかかったインディゴデニムを使用し、深いプリーツが特徴です。

さらに、エア ジョーダンの刺繍、つばにレッドタブ、アンティークブラスのNike Airのハードウェアをあしらったデニムキャップも登場。ボックス型でクロップ丈のフットボールジャージーは、マットな赤と光沢のある赤のパネルがコントラストを成し、Nike x Levi’s のブランド名入りジョックタグが付属しています。