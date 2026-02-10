Jordanブランドとリーバイスがタッグを組み、新しいエア ジョーダン 3のカラーとアパレルコレクションをリリース

Jordanブランドとリーバイスがコラボし、新たにエア ジョーダン 3スタイルとアパレルコレクションを発表
製品ニュース
2つのアイコニックなブランドの最新コラボは、スタイル、スポーツ、ポップカルチャーに対する両社の多大な貢献を称えている。
- Jordan Brandとリーバイスの最新コラボレーションが贈る、スポーツ文化とストリートスタイルの融合。両ブランドのレガシーを称えるフットウェアとアパレルが登場します。
- 再構築されたエア ジョーダン 3を中心に展開される今回のコラボレーション。4つのユニークなカラーで、ファッション、スポーツ、そしてポップカルチャーの分野で育まれてきた独自のコミュニティと歴史的な瞬間を称えます。
- 同時に発表されるウェアコレクションを盛り上げるのは、存在感のある9点のアイテム。ジャケットからジャージーに至るまで、ユニークなデザイン要素を備えたアイテムでノスタルジックな感情を誘います。
- Jordanブランドとリーバイスの最新コラボアイテムは、2026年1月24日から発売されます。
Jordan Brandとリーバイスがコラボし、新しいフットウェアとアパレルのコレクションを発表しました。スポーツとデザイン性を融合させたこのコラボレーションは、アーティストやアスリートに愛され続けてきた両ブランドの歴史を称えています。エア ジョーダン 3などのクラシックなデザインに斬新なアレンジをプラスし、90年代のノスタルジーを呼び起こす今回のコレクションは、デニムの先駆者としてのリーバイスの歴史、そして、バスケットボールとストリートウェアにおけるJordanブランドのレガシーを結びつけるもの。
「Jordanブランドとリーバイスは、ファッションやスポーツにおける単なるアイコン以上の存在です。創造性と自己表現のスタンダードを絶えず打ち立ててきた文化的リーダーなのです」と、Jordanブランドのエネルギー部門ゼネラルマネージャー、ニコ・ファーンは語ります。
エア ジョーダン 3の再構築を中心に展開される今回のコレクションには、両ブランドが育んできた独自のコミュニティや記憶に残る瞬間にオマージュを込めたユニークなデザインが取り入れられています。カラー展開は次の4つ。
- リジッド：上質なインディゴデニムパネルと、ブラックオンブラックのエレファントプリントをあしらった印象的なデザイン
- ブラック：ペブルブラックレザー、ブラックデニムパネル、そしてNike Airのブランド名が刺繍された初のブラックデニムヒールピースで構成された、洗練された単色のスタイル
- うま年：未漂白のリジッドエクリュデニム、プレミアムなポニーヘアパネルなどの要素で、太陰暦のうま年を表現したデザイン
- ロサンゼルス限定：ペブルレザーとブルーデニムのアクセントが特徴の限定デザイン
「スニーカー史上最も象徴的なデザインの一つであるエア ジョーダン 3を、リーバイスの視点で再解釈することで、両ブランドが数多くのサブカルチャーと深く結びついていること称える、特別な作品を生み出すことができました」と、リーバイスのコラボレーション担当バイスプレジデントのレオ・ガンボアは語ります。
今回のコレクションは、ブランドと独自のつながりをもつ伝説的なアーティストやアスリートをフィーチャーしたキャンペーンにより、すでに大きな話題を呼んでいます。その中には、90年代初頭のリーバイスの「Button Your Fly」キャンペーンを実現させ、ポップカルチャーに永遠に定着させた映画監督のスパイク・リーや、オリジナルキャンペーンで父親のラリー・ライトが登場したバケツドラマーのジェイ・ライトがいます。
フットウェアだけでなく、オリジナルの「Button Your Fly」グラフィックを再現したTシャツなど、存在感のある9点の多彩なアイテムを取り揃えているこのコレクション。スポーツウェアとストリートウェアに、両ブランドのクラシックな要素、そしてスポーツカルチャーを融合させています。
ジャケットのラインナップに含まれるJordan Brand × Levi’s ピナクル バーシティ ジャケットは、大胆なスタイルで個性を演出するアイテム。メルトンウールのボディ、レザースリーブ、キルティング加工のサテン裏地を採用し、雄牛に乗るカウボーイを描いたパッチでマイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズにおける功績を称えます。
そのほか、ブラックのウォッシュドデニムを使用したクロップ丈のトラッカージャケットは、ボックス型のシルエットと背面に施された特大サイズのWingsロゴが特徴。オーバーシャツジャケットは、洗いがかかったインディゴデニムを使用し、リーバイスのシグネチャーである豚革と黄金の小麦のディテールが特徴です。フリース ジップ パーカーは、ブラックのウォッシュドデニムでビンテージ感を演出。ダブルジップと両ブランドを表すアートワークが施されています。
ブラックのバギージーンズは、リーバイス578のシルエットを基に股下を伸ばしたデザイン。ゆったりとしたシルエットのバギーショートパンツには洗いがかかったインディゴデニムを使用し、深いプリーツが特徴です。
さらに、エア ジョーダンの刺繍、つばにレッドタブ、アンティークブラスのNike Airのハードウェアをあしらったデニムキャップも登場。ボックス型でクロップ丈のフットボールジャージーは、マットな赤と光沢のある赤のパネルがコントラストを成し、Nike x Levi’s のブランド名入りジョックタグが付属しています。
「デニムの構造から、マイケル・ジョーダンのブルズ時代の功績を称えるバーシティ ジャケットに至るまで、このコレクションのすべてのアイテムは、リーバイスとジョーダン両方に織り込まれた、共通する偉大さを体現しています。それは世代を超えて受け継がれてきた偉大さなのです」と、ガンボアは語ります。
Jordan Brand x Levi'sのコラボが贈るエア ジョーダン 3の4つの限定デザインは、2026年1月下旬から2月上旬に発売を開始。うま年カラーは、1月24日に中国で先行発売され、その後1月30日に日本と韓国で発売されました。ブラックとリジッドのカラーは、スーパーボウルLXに合わせて2月5日にサンフランシスコ限定でアパレルのフルコレクションと同時発売。ロサンゼルス限定カラーは、2月13日にロサンゼルスで開催されるNBAオールスターウィークエンド期間中に発売されます。
Jordan Brand × Levi’sのフルコレクションは、2026年2月20日よりlevi.com、リーバイスアプリ、SNKRS、および世界中の一部のリーバイスとJordanブランドの店舗にて発売されます。