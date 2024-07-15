NikeがISPA リンク アクシス シューズの循環型デザインに初挑戦

Nikeが先導して取り組むシューズの循環型デザインが、初のISPA リンク アクシス シューズに結実。

使用する素材を可能な限り減らし（接着剤は不使用）、すべてのパーツをリサイクル可能に。

Nikeにとって、廃棄物ゼロにつながるクローズドデザインアプローチである、循環型デザインへの第一歩となるシューズ。

Nikeが、循環型デザインのコンセプトを初めて取り入れたISPA リンク アクシス シューズを公開。閉じた輪の中で循環させ、廃棄物ゼロにつながるシューズだ。 地球に加えてスポーツの未来を守るべく、Nikeは100％リサイクル可能なシューズを作る方法を探ってきた。 その結果誕生したのが、 ISPA リンク アクシス。

使用する素材を可能な限り減らし、接着剤を一切使っていないISPA リンク アクシスについて、「リサイクルポリエステルを100％使用したFlyknitアッパーが、アウトソールにぴったり重なるよう精巧に設計されている。また、スクラップになったエアバッグ素材を使用することで、リサイクル素材100％のTPUツーリングが完成した」と、Nikeはプレスリリースで説明する。