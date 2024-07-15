Nikeが画期的なテクノロジーを搭載したAir Max Dnをリリース

「私たちはこれを『ダイナミックモーション』と呼んでいます」こう話すのは、レジー・ハンター。Nikeライフスタイルフットウェアのプロダクトディレクターだ。 「ケースが独立しているということは、踏み出すたびに、Airバッグが体重を受けて反応するということ。 Airバッグが足の動きと同時に反応して動くので、かかとからつま先へのスムーズな体重移動が実感できます。 エア マックス Dnは、この感覚を実現できた初めてのシューズです」

チームは、ラボでの着用試験に使用する試作品の作成前に、有限要素解析といったデジタル機能を活用することで、Dnに搭載するAirバッグのテストを迅速かつ正確に行うことができた。 たとえば、Airユニットの耐久性評価では、1年履いた後の摩耗の程度をほんの数時間で数値的にシミュレーションできた。 最終的には、Nikeのデザイナー、エンジニア、科学者のコラボレーションにより、一日中快適な履き心地が持続するスタイリッシュなシューズが誕生。力強い構造とサポート性を重視しながらも、優れたトラクションと耐久性を発揮してくれる。

だが、Nikeチームは、Dynamic Airが足裏にもたらす感覚だけがこのモデルの特長ではないことを確信していた。 スタイルも、エア マックスファンがこれまで見たことがないような、斬新で目を引くものでなければならない。

Nikeライフスタイルフットウェアのプロダクトアソシエイト、デポール・ウィリアムズはこう語る。「私たちの認識では、スニーカーファンが足元からコーデを組み立てていた昔とは違って、今の若い人たちは上半身からコーディネートしています。 そのため、ひときわエネルギッシュなカラーだけでなく、コーディネートしやすくて装いに立体感を加えるカラーを目にすることが増えるはずです」