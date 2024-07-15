Nikeが画期的なテクノロジーを搭載したAir Max Dnをリリース
商品の最新情報
ディテールにとことんこだわり、Air Maxコレクション史上最もダイナミックなシルエットが誕生。
注目ポイント
- 3月26日、Nikeは、かかとからつま先へのよりダイナミックな体重移動を可能にすべくデザインされた、エア マックス Dnをリリースする。
- このシューズは、踏み出すたびに滑らかな履き心地を提供するDynamic Airを取り入れた、クラシックなフットウェアコレクションの一作目となる。
Air Max Week 2024を祝して、Nikeがエア マックス Dnを発売。宙を歩くような履き心地の意味を再定義するような革新的なシューズだ。
Nikeが手掛ける最新の研究とテクノロジーによって生み出されたエア マックス Dnは、卓越した履き心地とスタイルにより、フットウェアのクッショニングに革命をもたらす次世代型のシューズ。 この新しいシューズで初公開されるDynamic Airは、前代未聞の快適性、滑らかなストライド、そして最高レベルの反発力を追求して設計された4つのチューブからなるNike Airユニットによって完成された。
このAirユニットは、加圧された2つのケースから構成され、それぞれに2つのチューブが付属している。そして、かかと部分は圧力が高めに、前足部は圧力が低めに調整されている。 足を動かすと、それぞれのケースのチューブ間で空気が自由に移動。 圧力に応じて空気が反応し、快適なだけでなく、相互作用的な滑らかな履き心地が楽しめる。
「私たちはこれを『ダイナミックモーション』と呼んでいます」こう話すのは、レジー・ハンター。Nikeライフスタイルフットウェアのプロダクトディレクターだ。 「ケースが独立しているということは、踏み出すたびに、Airバッグが体重を受けて反応するということ。 Airバッグが足の動きと同時に反応して動くので、かかとからつま先へのスムーズな体重移動が実感できます。 エア マックス Dnは、この感覚を実現できた初めてのシューズです」
チームは、ラボでの着用試験に使用する試作品の作成前に、有限要素解析といったデジタル機能を活用することで、Dnに搭載するAirバッグのテストを迅速かつ正確に行うことができた。 たとえば、Airユニットの耐久性評価では、1年履いた後の摩耗の程度をほんの数時間で数値的にシミュレーションできた。 最終的には、Nikeのデザイナー、エンジニア、科学者のコラボレーションにより、一日中快適な履き心地が持続するスタイリッシュなシューズが誕生。力強い構造とサポート性を重視しながらも、優れたトラクションと耐久性を発揮してくれる。
だが、Nikeチームは、Dynamic Airが足裏にもたらす感覚だけがこのモデルの特長ではないことを確信していた。 スタイルも、エア マックスファンがこれまで見たことがないような、斬新で目を引くものでなければならない。
Nikeライフスタイルフットウェアのプロダクトアソシエイト、デポール・ウィリアムズはこう語る。「私たちの認識では、スニーカーファンが足元からコーデを組み立てていた昔とは違って、今の若い人たちは上半身からコーディネートしています。 そのため、ひときわエネルギッシュなカラーだけでなく、コーディネートしやすくて装いに立体感を加えるカラーを目にすることが増えるはずです」
もう一つ着目すべきは、エア マックス Dnが今後のフットウェアに与える影響だ。このシューズはエア マックスの新時代への扉を開く存在だからだ。
NXTフットウェア担当、Nikeバイスプレジデントのキャシー・ゴメスはこう話す。「Dynamic Airが、Airの履き心地の基準を高めてくれます。 Nikeは、アスリートにお届けする商品に対して、常に高い目標値を定めています。 あらゆるツールを自在に活用し、さまざまな専門技術を駆使しながら、正確に作業を進め、Airの新しい履き心地を生み出しています。 恐らく最も重要なのは、快適さと動きやすさによって実現できることの境界線を押し広げられるシューズを作っているということです。 そしてこれは、Airの未来の序章に過ぎないのです」
ナイキ エア マックス DnのAll Nightカラーやその他のカラーは、3月26日にNike.comとNike販売店で、大人用サイズとユースサイズをリリース。 ナイキ エア マックス DnのAll Dayカラーは、SNKRSと一部の販売店で、大人用サイズが発売される。 この画期的なスニーカーについて詳しくは、こちらをチェック。