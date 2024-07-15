Nikeが革新的なZoomXフォームテクノロジーをバスケットボールギアに取り入れたシューズ、G.T. Cut 3

Nikeが革新的なZoomXフォームテクノロジーをバスケットボールギアに取り入れたシューズ、G.T. カット 3をリリース
商品の最新情報
G.T. カット 3が 究極のバスケットボールシューズである理由をチェック。
- G.T. カット 3は、初めてZoomXフォームミッドソールを搭載したNikeのバスケットボールシューズ。トップスピードで敵を引き離すプレーをサポートするべく設計されている。
- Flywireテクノロジーでシューズの軽量テキスタイルアッパーを補強し、前足部をしっかり固定して安定性を確保。
- シリーズ最新バージョンでは、より低価格のモデル、G.T. カット アカデミーに加え、ジュニアとリトルキッズの両方のキッズモデルが用意されている。
Nikeの新しいG.T. カット 3は、卓越した反発力とトラクションを追求して特別にデザインされたスーパースター級のバスケットボールシューズ。高いクッション性が、最大スピードで敵を引き離すプレーを後押しする。 このスピードを実現させるのが、従来のNikeバスケットボールシューズには搭載されていなかった、ZoomXフォームミッドソールだ。
このシューズは、「Greater Than」の頭文字を冠して2021年にリリースされたG.T.シリーズの第3弾。Nike Greater Thanシリーズでは、バスケットボールの特定の面に焦点を当てたバスケットボールシューズを提供している。 G.T. シリーズのシューズはいずれも、カット、ラン、ジャンプの能力をサポートし、各モデルでプレーヤーが最も必要とする部分のパフォーマンスを向上させている。
ZoomXフォームをバスケットボールシューズに適した形で搭載するため、G.T. カット 3では、地面との一体感を追求すると同時に、フォームの反発力を取り入れる必要があった。 その結果、前モデルのG.T. カット 2と エア ズーム G.T. カットよりも軽量で反発力に優れたシューズが完成した。
コートですばやいカットを繰り出すには、パワーだけでなく、安定性に優れたシューズが必要。 そこで、Flywireテクノロジーで補強された軽量テキスタイルのアッパーを使用し、前足部をしっかり固定するデザインが採用された。 G.T. カット 3の安定感を高めるパーツは、シューズ側面のサイドウォールを包み込むTPUコンポーネント。アウトソールには改良されたヘリンボーンポッドを配置している。 圧力マッピングを基にパターンの決定と開発を行い、必要とされる部分に適したトラクションを実現させた。
このシューズがコートでのパフォーマンスを高めていると証言するのが、シアトル・ストームのガード、ジュエル・ロイドだ。 「G.T. カット 3は、急停止する能力を高め、すばやい動き出しをサポートしてくれる。私のプレーに欠かせない存在です。 特に背が高い方ではないけど、ディフェンスよりも速くゴール付近にたどり着けるから、シュートを打ちたいときは打てるし、必要に応じて守備にも回れる。このシューズがプレーをレベルアップさせてくれます」
G.T. Cutシリーズ最新作の開発にあたり、 デザイナーはインクルーシビティの向上に留意し、 初めて低価格のG.T.モデルを作った。 G.T. カット 3と同じく、 G.T. カット アカデミーも、快適な履き心地、トラクション、スタイルに重点を置いた高性能シューズだ。 前足部のZoom Airユニット、Renewフォーム、トラクションを発揮する従来のヘリンボーンパターンを特長とするこのシューズは、コートの種類にかかわらず、シュートを放つプレーヤーに適している。
G.T. カット 3のキッズバージョンには、ジュニアとリトルキッズの両方のモデルが揃っている。 大人向けのG.T. カット 3と同様の機能を備えた キッズモデルは、Cushlonミッドソールと現代的なヘリンボーンのトラクションパターンを採用。 年若いプレーヤーがゴールに向かって切り込んでいく際に、安心して快適に、自信を持って動けるようデザインされている。
2023年11月に初公開されたGreater Thanシリーズの最新モデルは、2024年1月以降Nike.comと一部の小売店で販売されている。
よくある質問
Nike G.T.は何の略？
商品名の一部である「G.T.」は「Greater Than」の頭文字。「G.T.」を冠したバスケットボールシューズのシリーズが、エア ズーム G.T. カット、エア ズーム G.T. ラン、エア ズーム G.T. ジャンプの3つのモデルでNikeから2021年にリリースされた。 このシリーズでは、カットやジャンプなど、バスケットボールの特定の側面に焦点を当てたバスケットボールシューズを提供し、特にパフォーマンスの向上を必要とするプレーヤーをサポートすることを目指している。
G.T. カット3とは？
G.T. カット 3は、NikeのGreater Thanシリーズの最新作。 このシューズの最大の特長はZoomXフォームミッドソール。トップスピードで敵を引き離すプレーを後押しするよう設計されている。 このテクノロジーは、ランニングなど他のスポーツ向けのNikeシューズには搭載されていたが、 NikeバスケットボールシューズでZoomXフォームミッドソールを搭載したものは、G.T. カット 3が初めて。
G.T. カット3はサイズ通りのフィット感？
G.T. カット 3のフィット感はサイズ通り。 このユニセックスシューズは、メンズサイズの4（ウィメンズサイズ5 1/2）から18（ウィメンズサイズ19 1/2）までのハーフサイズ刻みのサイズ展開だ。
G.T. カット 3の価格は？
G.T. カット 3の価格は190ドル。
G.T. カット 3と比べてG.T. カット アカデミーの 価格は？
G.T. カット アカデミーの価格は95ドル。
G.T. カット 3のキッズモデルの価格は？
キッズ向けのG.T. カット 3 の価格は、65ドル（リトルキッズ）から105ドル（ジュニア）。
G.T. カット 3の カラーオプションは？
G.T. カット 3は、サミットホワイト／ピカンテレッド／フットボールグレー／メタリックシルバー、ブラック／ビンテージグリーン／バイコースタル／マラカイト、ホワイト／メタリックシルバー／セイル／ミッドナイトネイビー、ライトボーン／ベイパーグリーン／カーゴカーキ／セイルの4色展開。
文：エリカ・ブルック・ゴードン