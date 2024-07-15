Nikeが革新的なZoomXフォームテクノロジーをバスケットボールギアに取り入れたシューズ、G.T. Cut 3

コートですばやいカットを繰り出すには、パワーだけでなく、安定性に優れたシューズが必要。 そこで、Flywireテクノロジーで補強された軽量テキスタイルのアッパーを使用し、前足部をしっかり固定するデザインが採用された。 G.T. カット 3の安定感を高めるパーツは、シューズ側面のサイドウォールを包み込むTPUコンポーネント。アウトソールには改良されたヘリンボーンポッドを配置している。 圧力マッピングを基にパターンの決定と開発を行い、必要とされる部分に適したトラクションを実現させた。

このシューズがコートでのパフォーマンスを高めていると証言するのが、シアトル・ストームのガード、ジュエル・ロイドだ。 「G.T. カット 3は、急停止する能力を高め、すばやい動き出しをサポートしてくれる。私のプレーに欠かせない存在です。 特に背が高い方ではないけど、ディフェンスよりも速くゴール付近にたどり着けるから、シュートを打ちたいときは打てるし、必要に応じて守備にも回れる。このシューズがプレーをレベルアップさせてくれます」