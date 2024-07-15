バスケットボールのイノベーションにおける次なる飛躍：Air Zoom G.T. Cut 2

バスケットボールのイノベーションにおける次なる飛躍：エア ズーム G.T. カット 2
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最先端のデザインとテクノロジーを搭載したNikeのエア ズーム G.T. カット 2は、バスケットボールコートでの敏捷性を再定義するモデル。
2022年秋にNikeのイノベーション文化に歩調を合わせて発売されたエア ズーム G.T. カット 2。バスケットボールプレーヤーが技術的に進化したシューズを履き、ゲームを進化させるのを後押しすることとなった。
新しい高度なトラクションパターンを配してコートでの鋭くすばやいカットを実現するこのシューズは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるようにサポートする、Nikeのあくなき探求心の証だ。
「Nike Sport Research Labが擁する世界トップクラスのテストリソースによって、私たちはゲームに関する新しい洞察を見出したり、アスリートのパフォーマンスに結び付く微細なニュアンスを特定したりすることができます」こう語るのは、Nike高性能フットウェア部門のシニアクリエイティブディレクター、ロス・クラインだ。
「これはバスケットボールに限らず他のどんなスポーツにおいても、Nikeで常に以前より優れたフットウェアを開発する私たちの支えとなっています。 G.T. シリーズは、夢を追い求め、人間の潜在能力の限界に挑戦する人たちへの招待状なのです」とクラインは語る。
Nike G.T. カットとは何を表しているのか？
エア ズーム G.T. カットの「G.T.」の部分は、 「Greater Than」の略。常に向上し続け、アスリートの可能性の限界を押し広げるというNikeの哲学を表している。 このシリーズは、イノベーションを通じてスポーツテクノロジーを進歩させるという、Nikeのひたむきな姿勢を明確に表している。
ズーム G.T. カット 2とは？
プレーヤーの敏捷性とスピードを高めるための技術的偉業そのもの。 瞬時にスペースを生み出したり、詰めたりするプレーヤーのためにデザインされたシューズで、ディフェンダーのバランスを切り崩す。 また、深いトレッド溝を刻んだラバーの合成素材を強力なワイパーブレードパターンに配置した、まったく新しい高度なトラクションデザインもその特長だ。 一歩踏み出すたびに力が加わると溝が分離し、リリース時にすぐ元に戻るため、プレーヤーはコートをしっかりと捉えてスピーディーなカットを仕掛けることができる。 前足部全体には、突起のある第2のトラクションゾーンが広がる。
「G.T. シリーズは、従来の考え方から完全に解き放たれています」とクラインは語る。 「このトラクションパターンは、Nike Sport Research Labがバスケットボールコートとシューズの関係性を研究して得られたミクロレベルのインサイトから生まれた要素の1つ。 チームが推進した新しいイノベーションによって、アスリートはコート上で適切な摩擦を加えることで、より速くカットし、より速く回転し、より高い精度でフットワークを調整できるようになったのです」
G.T. カット 2は、カット 1の進化バージョン？
そのとおり。 新しいモデルは、前モデルの強みを継承しながら、アスリートからのフィードバックに対応するよう大幅に機能強化されている。 具体的には、より安定したフィット感を提供できるようヒールの形状が改良されたほか、パフォーマンスを損なうことなく、切り出し成型ミッドソールの軽量化を実現した。 さらに、プレーヤーの意見に基づいて着想を得たZoom Airユニットをかかとに追加で搭載。ドロップイン式のReactフォームソックライナーと同様、耳を傾け、進化するというNikeの取り組みをさらに体現したデザインだ。
エア ズーム G.T. カット 2は、サイズ通りのフィット感？
エア ズーム G.T. カット 2は、やや小さめのフィット感となっている。 箱から出してすぐに快適でしっかりとしたフィット感を得るには、ハーフサイズ上の大きさがおすすめ。
エア ズーム G.T. カット 2のカラーについては、メンズとウィメンズでそれぞれ2色ずつ用意されている。店頭価格は170ドル、nike.comおよび一部の販売店で販売中。
文：ローラ・ラジネス・カウプケ