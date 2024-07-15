バスケットボールのイノベーションにおける次なる飛躍：Air Zoom G.T. Cut 2

2022年秋にNikeのイノベーション文化に歩調を合わせて発売されたエア ズーム G.T. カット 2。バスケットボールプレーヤーが技術的に進化したシューズを履き、ゲームを進化させるのを後押しすることとなった。

新しい高度なトラクションパターンを配してコートでの鋭くすばやいカットを実現するこのシューズは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるようにサポートする、Nikeのあくなき探求心の証だ。

「Nike Sport Research Labが擁する世界トップクラスのテストリソースによって、私たちはゲームに関する新しい洞察を見出したり、アスリートのパフォーマンスに結び付く微細なニュアンスを特定したりすることができます」こう語るのは、Nike高性能フットウェア部門のシニアクリエイティブディレクター、ロス・クラインだ。

「これはバスケットボールに限らず他のどんなスポーツにおいても、Nikeで常に以前より優れたフットウェアを開発する私たちの支えとなっています。 G.T. シリーズは、夢を追い求め、人間の潜在能力の限界に挑戦する人たちへの招待状なのです」とクラインは語る。