アイコニックなAir Jordan XXXVIを徹底解説

ナイキ エア ジョーダンほど熱狂的な支持を集めているシューズはほとんどないだろう。 このアイコニックなスニーカーにはいくつかのモデルがあり、それぞれがファンの心をつかむユニークなスタイルを備えている。 エア ジョーダン 36は、人気の高いジョーダンの1つ。 このシューズは、クラシックなエア ジョーダンスニーカーのスタイルを受け継ぎながら、以前のバージョンよりも軽い履き心地で現代的な雰囲気に仕上げている。

話題沸騰のジョーダン 36について、知りたくなるのは当然のこと。 どんなシューズなのか解説しよう。