アイコニックなエア ジョーダン 36を徹底解説

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2021年にNike Air Jordanシリーズから発売された比類なきモデルについて掘り下げる。

最終更新日：2024年7月15日
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アイコニックなAir Jordan XXXVIを徹底解説

ナイキ エア ジョーダンほど熱狂的な支持を集めているシューズはほとんどないだろう。 このアイコニックなスニーカーにはいくつかのモデルがあり、それぞれがファンの心をつかむユニークなスタイルを備えている。 エア ジョーダン 36は、人気の高いジョーダンの1つ。 このシューズは、クラシックなエア ジョーダンスニーカーのスタイルを受け継ぎながら、以前のバージョンよりも軽い履き心地で現代的な雰囲気に仕上げている。

話題沸騰のジョーダン 36について、知りたくなるのは当然のこと。 どんなシューズなのか解説しよう。

ジョーダン 36が発売された時期は？

ジョーダン 36は2021年に登場し、軽さを追求したデザインで瞬く間に注目を集めた。 少し糸目の粗いジャカードの絡み織りアッパーは、十分な強度を提供して足の形にフィットしながらサポート性を発揮。 通気性に優れ、抜群に快適なアッパーだ。 フルレングスのZoom Air Strobelユニットを足の真下に配置し、さらなる軽量化を実現。 通気孔入りのソックライナーは重量を減らしながら、足とZoom Air Strobelとの密着感を強化している。

このスニーカーは、前足部の下にZoom Airユニットも搭載しているので、コートでも歩道でも抜群の反発力を発揮する。

アイコニックなAir Jordan XXXVIを徹底解説

ジョーダン 36の店頭価格は？

エア ジョーダン 36 SE “Glory” の店頭価格は185ドル。 現在、多くの再販業者でかなり高い価格が提示されている。

アイコニックなAir Jordan XXXVIを徹底解説

ジョーダン 36は、ローカットとハイカットのどちらがおすすめ？

それは、履く人のニーズ次第だ。 ジョーダン 36ではローカットとハイカットの両バージョンを展開。 どちらも、周囲を囲まれたZoomバッグやカバーされたプレート構造など、独自のスタイルと履き心地を受け継いでいる。 ともに軽量性に優れたデザインで、足首や足にかかるシューレースの圧迫感を軽減するパッド付きの柔軟なシュータンなど、快適な要素も組み込まれている。

足首周りをしっかりカバーしたい場合はジョーダン 36 HIGHがおすすめ。ローカットバージョンはより軽く、可動域が広い。

文：コリン・ミラー

公開日：2024年3月11日

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