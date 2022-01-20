マディソン・キーズとスローン・スティーブンスとのインタビュー

スローン：私はクラブでテニスをしながら育った。最初の経験は素晴らしかった。コーチは最高で、とても面白い人だったの。いつも言っているけれど、今でもテニスを続けているのは、最初の経験があったから。素晴らしい時間を過ごせたから、またクラスに戻りたいと思えた。「フランシスに会いたいな。彼は本当に楽しい人で、素晴らしい時間を過ごせた。友だちに会いたい」というふうに。何を行うにせよ子供時代の初めての経験が原点になると思う。初めてテニスに行って、コーチが意地悪で楽しくなければ、二度とラケットを持たないと思う。



テニスは私の人生に多くのことをもたらしてくれた。さまざまなところに行き、人々に会い、素晴らしいことをたくさん経験した。だから、機会がなければテニスをプレーすることを考えないような子供たちに同じようなチャンスを与えたいと思った。テニスは誰にも身近なスポーツというわけではない。だから普通ならテニスをしない子供たちにラケットを握らせることには大きな理由があり、私が基金を設立しようと思ったのはそういう理由から。子供たちには、私のように物事を見て欲しいし、私に憧れて自分にもテニスのプレーができると思えるようになって欲しい。プロではなく、高校のチームでプレーをしていても、テニスは一生続けられるスポーツ。年配の人のクラブに行ってみると、85歳や90歳の人がプレーをしている。驚かされるけれど、それは一生続けられるスポーツだということ。そしてテニスは多くのものを与えてくれる。私は、他の世代や、普通ならテニスをプレーするなんて考えないような色んなバックグラウンドを持った子供たちに恩返ししたかった。



マディソン：私が（基金）を始めたのは、以前に「Fearlessly Girl」と呼ばれていた（別の）基金で最初に活動をしていたから。そこは中学校と高校の女の子たちに自信を持たせ、リーダーの資質を伸ばしていた。私は、いくつかの学校に行き、女の子たちに会い、話をして、その活動が気に入ったので、対象を中学校と高校の女の子たちだけではなく、少し広げてみたいと思った。働いている同年代や年上の女性たちの多くが「わかった。あなたの考えは素晴らしい。だけど私たちもそういった活動が欲しいし、必要だ」と教えてくれたから。基金の開始には膨大な手続きがあるから、基金に参加したい他のアスリートもアクセスできるようにしたかった。多くの人が参加できるものにしたかったし、広げようとしていたことを拡大することができた。「Kindness Wins」のアイデアは良かったと思う。かなり幅広く、さまざまな方法で恩返しすることができるから。私にとって、世の中にちょっぴり貢献するための最適な方法だったよ。