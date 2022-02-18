IN GOOD COMPANY 最高のチームメイト：コートさえあれば、そこが「ホーム」

ンゴール：僕たちの部族は世界で最も背の高い部族の一つなんだ（南スーダンのディンカ族）。バスケットボールは僕たちのような高身長と優れた運動能力が特に役立つスポーツだから、バスケットボールに引き寄せられたのはいわば自然の流れだったね。



セビ：僕の場合は兄の影響が大きい。弟だったら兄さんと遊びたいと思うのが当たり前でしょ？僕たちは何をするにも一緒だったんだ。バスケットボールは僕の人生の3本の柱の1つだよ。学校と、家族と、バスケットボール。



チュアトウェック：兄さんたちがいつもプレーしていて、週末になると試合に行くので、僕も一緒にプレーしてみたかったのがはじまり。だからサッカーをやめてバスケットボールを始め、4年生以降はもっと真剣に練習するようになった。今はプロを目指しているから、バスケットボールを中心に生活が回っている。基本的にバスケットボールのことしか考えていない日々だよ。