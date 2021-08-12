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1つのルーチンで救える生命

Community

ハーレムを拠点とするシンクロナイズドスイミングクラブは、40年間にわたり、メンバーの水中およびコミュニティでのアクティブな生活を支え続けている。

最終更新日：2021年8月12日
この記事は7分で読めます

「最高のチームメイト」は、スポーツや社会の変革に挑むチームやクラブを紹介するシリーズ。

ハーレムのウエスト135丁目から少し離れた小さな袋小路で、マスクとそれに合う赤いスウェットスーツを着た数十人の自称「古参組」のメンバーたちがハグの代わりに肘をコツンと合わせて互いに挨拶を交わす。仲間内で「バスハウス」と呼ばれていたハンスボロー・レクリエーションセンターの前で数ヵ月ぶりに顔を合わせたメンバーたち。この見事なモザイクタイル張りの建造物に備わった屋内プールを拠点に、ストロークや立ち泳ぎの練習に励んできた高齢者のシンクロナイズドスイミングチーム「Harlem Honeys & Bears」のメンバーで、1979年以来、世間を騒がしてきた。チームメンバーのラシーダ・アリによると、このチーム名は70年代後半のスラングからとったものらしい。「ハニーは女性メンバーを、ベアーは男性メンバーを表してるの。ハニーはクマの大好物でしょ！それでHarlem Honeys & Bears」彼女はチームの創立時について語る。

かつては人種差別によりプールが隔離されていたにもかかわらず、当時から今に至るまでずっと水泳を続けているメンバーもいる。その他のメンバーは60代になっても水への恐怖を克服できなかった人たちだ。彼らはともに賞を受賞し、慢性疾患を克服し、友情を築いてきた。そして若者向けスイムプログラムを通じ、水泳への情熱とスキルをコミュニティ全体と共有してきた。「少し指導しただけで、若者たちがスイスイ泳げるようになっているところを見ると、コーチをしていてよかったなと思う」そう語るのは、チームのオーナーであるルーサー・ゲイルズだ。調査によると、黒人の若者が事故による溺死で命を失う可能性は、他の人種と比べ高いことが統計的に示されている。つまり、Harlem Honeys & Bearsはスポーツのスキルを伝えるだけではなく、人の命を救っているのだ。

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IN GOOD COMPANY 最高のチームメイト：ハーレム・ハニーズ・アンド・ベアーズ
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Honeys & Bearsの仲間たち

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ラシーダ・アリ

1935年にシンシナティで生まれたラシーダは、幼い頃からプールが大好きで、子ども時代にはその水中アクロバットで「黒人版エスターウィリアムズ」と呼ばれた。やがて彼女はニューヨークシティに引っ越し、以来ずっと住み続けている。彼女は言う。「私はハーレムを愛している。他の場所には行きたくない。次の目的地はパラダイスかな」

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モニカ・ヘイル

「浮くことができれば、あなたもシンクロナイズドスイミングができる」チームキャプテンのモニカは言う。もはや彼女にとって水中は生涯を通じての隠れ家だ。長年の時をかけて築いてきたチームメイトとの関係について、彼女はこう語る。「彼ら一人ひとりのことを本当によく知る必要がある。なぜなら彼らの命がこの手の中にあるのだから」

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ジョイス・クラーク

長年にわたり水を恐れていたジョイスは、62歳のとき、深刻な健康問題をきっかけに自分の恐れを克服し、泳ぐことを学びたいと考えた。以来、このチームに所属している。「今も月曜日と水曜日になると[早い時間に]目覚めてしまう」新型コロナウィルスのためにプールは閉鎖されているが、地元のプールで泳ぐことが日常の中に溶け込んでいる彼女はこう語る。

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モニカ・ヘイル

「浮くことができれば、あなたもシンクロナイズドスイミングができる」チームキャプテンのモニカは言う。もはや彼女にとって水中は生涯を通じての隠れ家だ。長年の時をかけて築いてきたチームメイトとの関係について、彼女はこう語る。「彼ら一人ひとりのことを本当によく知る必要がある。なぜなら彼らの命がこの手の中にあるのだから」

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ジョイス・クラーク

長年にわたり水を恐れていたジョイスは、62歳のとき、深刻な健康問題をきっかけに自分の恐れを克服し、泳ぐことを学びたいと考えた。以来、このチームに所属している。「今も月曜日と水曜日になると[早い時間に]目覚めてしまう」新型コロナウィルスのためにプールは閉鎖されているが、地元のプールで泳ぐことが日常の中に溶け込んでいる彼女はこう語る。

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ルーサー・ゲイルズ

チームオーナーのルーサーは、元警察官、元海兵隊員であり、アスリート、ダンサー、ダンディな男性、コーチとして活躍し続けている。「私たちは子どもたちに泳ぎ方を教えている。だから子どもたちは自分自身を救うだけでなく、おそらく他の誰かのことも救うことができるだろう」

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オリバー・フッテ

「チームに加わったときにはすでにチームは完成されていたけれど、僕がチームをさらに良くしたんだ」そう語るのは、「ミスターフッテ」または「コーチ」とメンバーから呼ばれる男だ。9歳のときに水中ショーに出演し始めたオリバーは、厳しいインストラクターとして知られる。

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レティス・グラハム

98歳のレティスは、Harlem Honeys & Bears最年長のメンバーだ。64歳で仕事を引退してから泳ぐことを学んだ彼女は、ずっと健康でいられているのは水中で過ごす時間のおかげと考えている。

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オリバー・フッテ

「チームに加わったときにはすでにチームは完成されていたけれど、僕がチームをさらに良くしたんだ」そう語るのは、「ミスターフッテ」または「コーチ」とメンバーから呼ばれる男だ。9歳のときに水中ショーに出演し始めたオリバーは、厳しいインストラクターとして知られる。

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レティス・グラハム

98歳のレティスは、Harlem Honeys & Bears最年長のメンバーだ。64歳で仕事を引退してから泳ぐことを学んだ彼女は、ずっと健康でいられているのは水中で過ごす時間のおかげと考えている。

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ジーン・ミラー

「ずっと長い間、泳ぐことを避けていたんだけれど」とジーンは言う。そんな彼女は63歳の時に、浅いプールで水中エアロビクスクラスで練習していたら、Harlem Honeys & Bearsにスカウトされた。チームへの参加をきっかけに、地元の若者への指導からアフリカンアメリカン・デー・パレードでの行進に至るまで、彼女はプール内外での活動に活発に関わることとなった。チームで過ごす時間が彼女自身に与えてきたモチベーションについて、ジーンはこう語る。「思い切って参加してみたら、ただ単にチームに参加して泳ぐだけではないことに気づいたの。どんどん成功を収めていくような気分」

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ビデオ：キーナン・マクウィリアム、オリアン・バルキ
写真：フロ・ンガーラ
文：ロクサーヌ・フェキエール

報告：2020年9月

公開日：2021年6月22日