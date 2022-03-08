IN GOOD COMPANY 最高のチームメイト：リングの上では敵でも、リングを降りたら友達

ゴン・ジン： 男性のボクシングはパワーとタフネスに重点を置いていますが、女性はテクニック、精度、適切な戦略を重視しています。でも男子グループの中にいると、どうしても自分の力を証明しなければならない圧迫感にさらされるんです。他の女性ボクサーたちとトレーニングしたかったのですが、当時はそんな場所もなかったので倶楽部を創設しました。

ハン・ベイイン：中国には女性用のボクシングジムが少ない。創設当時は、ここが唯一の場所だったと思います。重いパンチを怖がらずに練習できる安全な場所なんです。

チョン・ツェン： 親しい友達と、少人数のクラスでトレーニングできるのが楽しい。自分のことを理解してくれるハイレベルな女性コーチもいるので気に入っています。