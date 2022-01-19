How We Play：バルバドスのロードテニス

ロードテニスが始まったのは1930年代。ローンテニスから遠ざけてられてきた多くの地元住民が、社会や経済の障壁に反発して始めたものだった。島は1966年にイギリスから独立したが、ローンテニスやクリケットを始めとするイギリスの伝統は数多く残った。



植民地後の社会は、人種的にも社会的にも分断された。プロフェッショナル・ロード・テニス協会を運営するデール・クラークは言う。「ロードテニスは貧しい人々のスポーツだとみなされていました。でも、ここバルバドスで生まれたゲームですから、あらゆるバルバドス人のDNAに生きているはずです」



長い間、ロードテニスは主に貧しい地域のスポーツだった。でも今では島のどこでもプレーされているとデールは言う。「どの地域を訪ねても、ほぼすべての町で誰かがロードテニスをプレーしています。そんな光景を見るのは、とても嬉しいこと。このスポーツの成長ぶりには驚かされます。みんなペンキでラインを引いたコートを使うようになりました。たくさんの人々が、健康のためにロードテニスをやっていますよ」