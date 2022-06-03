Nikeおすすめのウィメンズバイクショートパンツ

この夏にはきたい、Nikeおすすめのウィメンズバイクショートパンツ4つのスタイル
スタイリングのヒント
自転車に乗るときも、それ以外のときにも活躍するバイクショートパンツをご紹介。
バイクショートパンツを選ぶポイント
バイクショートパンツを購入するときは、使用目的を考慮しよう。 購入時に検討するべきポイントは次のとおり。
- 生地：ワークアウトに使うつもりなら、Nike Dri-FITのような速乾性と通気性に優れた生地のものを選ぼう。 ポリエステル、ナイロン、スパンデックスといった伸縮性の高い素材を使用したものなら、快適に動ける。 「スクワットテスト」をして、かがんでも肌や下着が見えないかどうかもチェックするとよい。
- デザイン：縫い目のないデザインのものは、シルエットをすっきりとして見せる一方、サイドポケットが付いているとより機能的だ。
- 丈：Nikeのバイクショートパンツは、股下丈8～25cmまでの豊富なモデルを展開。 短めの丈は風通しが良く、長めの丈は肌との摩擦を防止する。
- 股上の深さ：Nikeのバイクショートパンツにはミッドライズとハイライズがある。 ハイライズはおへその上までカバーし、着圧感が強め。 ミッドライズはおへその下までで、お腹の締め付け感が苦手な人向けだ。
Nikeのウィメンズバイクショートパンツを取り入れた、アクティビティ別おすすめスタイル
1. タイトなランニングショートパンツ
Nikeのタイトなランニングショートパンツは、ランニング中もさらりと涼しい状態を保ち、バイクショートパンツとしても普段使いできる。 多様なスタイルがそろっているが、どれもNike Dri-FITのような高性能素材を使用。軽い着圧感があるので、安心してワークアウトに集中できる。
バイクスタイルのランニングショートパンツの多くは、すっきりとしたスリムなデザインで、ランニング中のまとわりつきや摩擦を抑えられる。 トレイルランニング用のショートパンツは、リサイクルポリエステル素材を使用。ポケットを8つ備え、長距離に挑むときに、補給食、ゼリー飲料、ヘッドフォンなどを収納できる。
2. ヨガショートパンツ
ヨガを行うときは、ウェアが緩かったり、ずり上がったりするのを気にしないで済むようにしたいものだ。 タイトなヨガショートパンツは、しっかりサポート性を発揮しながらも動きを妨げない。 Nike Yoga Luxeコレクションは、伸縮性に優れたインフィナロン素材を使用。軽量で通気性も高いが、肌が透けることはない。 ハイライズのデザインで快適なウエストバンドを備えたこのショートパンツは、ワードローブの定番になるだろう。 温かみのあるアース系のカラー、または定番のブラックといった選択肢がある。
3. 普段使いのバイクショートパンツ
普段使いのバイクショートパンツなら、機能よりもデザイン性を重視してもいいだろう。 それでも快適さは無視できない。 極端に暑い環境でなければ、コットンのバイクショートパンツがおすすめだ。速乾性を重視するなら、ポリエステル混紡素材のものを選ぶといいだろう。
ウィメンズバイクショートパンツを購入する際は、まず好みに合った丈と股上の深さを選び、 その上で自分らしいスタイルのデザインを見つけよう。繊細なドット柄入りのクレーター ルックアウト ショートパンツのように、楽しいプリントがあしらわれたものや、大胆なグラフィックが描かれたNike Sportswear Essentialsコレクションなど、充実のラインナップを展開している。 サイドポケットがあればスマートフォンやヘッドフォンの収納に便利で、定番のショートパンツと同等の機能性を求める場合におすすめだ。
4. トレーニングショートパンツとジムショートパンツ
トレーニング用のバイクショートパンツには豊富なスタイルがそろい、筋力トレーニングや高負荷インターバルトレーニング、各種スポーツなどあらゆるアクティビティに対応する。 すばやい動作でもパワフルなリフティングでも、質の高いパフォーマンスを発揮できるようデザインされたものばかりだ。
Nike Proコレクションのバイクショートパンツは、伸縮性に優れた幅広のウエストバンドと脚の縫い目が、運動時にずれるのを防ぐ。 リサイクルポリエステルを最大50％使用しているほか、Dri-FITテクノロジーを採用しているため湿気を逃がし、アクティビティに集中できる。 Nike Oneコレクションは、Nikeの透けない高性能素材を使用。楽しいカラーと大胆なプリントがそろい、ジムでの着用に最適だ。
文：ハンナ・シングルトン