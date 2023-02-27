バスケットボールのコーチとプロが教えるフリースローの決め方

フリースローは、バスケットボールの試合中に、相手チームから妨害されることなく1ポイントを狙える滅多にないチャンスだ。 だからこそ、コーチ、チームメイト、ファンからすさまじいプレッシャーを受けながらシュートに挑むことになる。

フリースローは文字どおりチームにとって「フリーで得点できるチャンス」だ、と南カリフォルニア大学のバスケットボールチームでプレーしていたジェイミー・ハギヤは語る。 しかも、フリースローが試合の勝敗を分けることも多い。

「ゲーム終盤で接戦になると、フリースローの成功が勝利や延長戦突入の鍵を握ることになります」と話すのは、「コーチ・ビーズ」ことマット・ベエウサエルト。元プロバスケットボール選手で、今はカリフォルニア州ロサンゼルスでコーチを務めている。 要するに、フリースローの上達には十分なメリットがあるということだ。

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この記事では、バスケットボールのプロフェッショナルとコーチが、フリースローを毎回成功させるためのポイントを解説する。