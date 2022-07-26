バスケットボールをプレイすることで得られる5つのメリットをエキスパートが解説

年齢にかかわらず、すべての身体活動の基礎となる基礎運動能力は、アクティブなライフスタイルを送るための鍵となる。 基礎運動能力は身体移動（走る、跳ぶ）、用具操作（受ける、投げる）、安定性（バランスをとる、ひねる）の3つのスキルに分類される。

「スプリント、垂直跳び、上手投げなどの基礎運動能力は、身体の動きの基本です」と話すのは、整形外科医でイートン整形外科の創業者であり、元バスケットボールプレーヤー（ベネズエラのプロバスケットボールチームでの3シーズンを含む）のココ・イートン医師だ。 「バスケットボールはスピード、敏捷性、筋力、体力、持久力を強化します。 また、柔軟性と運動協調性の向上にも効果があることがわかっています。 つまり、バスケットボールには他のスポーツにはない基礎運動能力の向上効果があり、プレーすることで全般的な健康を増進するメリットも認められます」

2012年の調査では、ミニバスケットボールの練習、たとえばボールハンドリング、チェストパス、レイアップシュートが、7-10歳の子どもの基礎運動能力を大幅に伸ばすことが示された（これらのスキルは通常3-10歳の間に発達する）。

マルコ・ロペスはP.T.、 D.P.T.、 C.S.C.Sの資格を持つ理学療法士で、The Basketball Doctorsの共同創設者でもあるが、バスケットボールは「スプリント、方向転換、ジャンプの組み合わせ」で、これは他のスポーツではあまり見られない特徴だと話している。