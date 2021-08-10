パトリック・サング（コーチ）のアドバイス：スポーツでのあがり症を克服するには

私は、ハードルや水の上を飛び越えながら走る障害走をはじめました。障害物を乗り越えるには、心と体を一緒に働かせなければいけません。この信念は、私のランニングコーチとしてのアプローチ全体の基盤になっています。私は教え子のランナーたちに、手がどのように揺れ、脚がどのように動き、視線がどこに置かれているかを意識してもらいたいのです。長距離レースでは、自分の感覚を意識することが難しい場合もありますが、それでも、ランナーの心と体はいつでも同期していなければなりません。そうなっていれば、ランナーはハードに走るのではなく、スマートに走れるようになります。



不安はある意味、あなたに警戒と注意を怠らせないための合図なのです。不安を感じたときは体の動きに集中するよう訓練できれば、それはプレッシャーの下でもパフォーマンスを発揮するための強力な手段になります。不安が叫び声となり、あなたをパニックに陥らせている時は、こんなことは不可能に思えるかもしれません。しかし、ここでお伝えしたあらゆるテクニックを使えば（気疲れする会話から離れ、音楽や読書で心を落ち着かせ、チーム内でリーダー的役割を担えば）、あなたの不安は徐々に声を潜め、最後にはささやき声になります。



このささやき声は、メッセージとして受け取ることができます。「今こそ集中する時だ。今こそ一息つく時だ。今こそ全意識を向ける瞬間だ」と言っているのです。不安を完全に消し去ることはできなくても、その姿を変えることはできます。そして、その姿を変えた不安を自分が必要ととしていることに、あなたは気づくかもしれません。



サングコーチ