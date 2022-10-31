ウルトラマラソンを初走行する前に知っておくべきこと

ウルトラマラソンにおすすめのギアについて、マギーとボネットによる詳しい解説を見ていこう。

シューズ：コースの地形を確認して、ニーズに合ったシューズを選ぼう。 コースの大部分を道路や平坦な道が占める場合は、ロードランニングシューズが適切だ。逆に濡れた地面や特殊な技術を必要とする地形では、グリップ性の高いトレイルランニングシューズが適している。

この条件を踏まえた上で、自分の足の構造に合ったシューズを選ぼう。 ランニングシューズの専門店で何足か試し履きして、トレッドミルの上で使用感を確認してみるといい。

最適なシューズが見つかったら、あらかじめ2足購入しよう。トレーニングで交互に使用することをボネットは推奨している。 この方法により、トレーニングの合間にシューズのフォームや機能を復元できるため、体への負担も減らせる（ボネット談）。

（詳細：トレイルランニングを始めるために必要なもの）



ハイドレーションパック：ハイドレーションパックとは、ランナーが手を使わずに水を運べるベルト、ベスト、バックパックのことだ。 このギアがあれば、水分を補給するために立ち止まる必要がなくなり、場合によってはスピードさえ緩めずに水が飲める。



ランニングウェア：気温が15℃以上なら、ポケット付きの軽量ランニングショートパンツ、吸湿速乾性に優れた白のシャツ、吸湿速乾性に優れたランニングソックスを着用するのがおすすめだ（ボネット談は）。 早朝や夜に気温が著しく低下する場合は、必ず軽量の防水・防風ジャケットを用意しておこう。 気温が低い場所がレース会場となる場合、タイツやランニングパンツの着用も検討しよう。 気温の低さによっては長袖のシャツとジャケットが必要になる（ボネット談）。 他に必要なものがあれば、ボランティアがエイドステーションに運んでくれるドロップバッグに入れておくこともできる（多くのウルトラマラソンで許可されているサービス）。 これで何も携帯する必要がなくなる （詳しい説明は後ほど）。



必需品：この他のアイテムとしては、摩擦防止グッズ、サングラス、日焼け止め、リップクリーム、バイザーまたは帽子、腕時計、小型の救急キット、軽食・水分、吐き気止めのジンジャーチューイングキャンディーやタブレットなどを検討しておこう。 また、レースに夜間のランニングが含まれるかどうかも確認しよう。 その場合は、ヘッドランプと予備のバッテリーも必要になる（マギー談）。 より安全性を高めるために、ホイッスル、催涙スプレー、コンパスの携帯も考慮しよう。