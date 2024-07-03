トラック＆フィールドの基礎知識：トラック＆フィールドの種目に関する初心者ガイド

走高跳は、助走をつけて片足で踏み切り、4m幅の細い水平のバーを跳び越える競技だ。 バーに強く当たると、バーはスタンドから落ち、そのジャンプは無効となる。

1960年代後半から、背中を地面に、胸を上に向け、後ろ向きにバーを跳び越える選手がよく見られるようになった。 後ろ向きに跳んだ後、選手はクラッシュパッドと呼ばれる大きなクッションの上に着地する。

走幅跳では、踏切板に向かって40ｍの直線距離をダッシュし、 踏切板を踏んで、砂場のできるだけ遠い位置に着地できるようジャンプする。 各選手が跳ぶ回数は大会によって異なる場合もあるが、通常は最も長い距離を跳んだ選手が勝者になる。

走幅跳のルールに従い、跳躍の前に踏切板の端からつま先が出ないようにしなければならない。 つま先が踏切板のラインを踏み越してしまうと失格になり、そのジャンプは無効になる。

三段跳は、踏切版をめがけて全力で走り、3回続けて水平方向に跳躍する競技。 この跳躍はホップ、ステップ、ジャンプと呼ばれる。 ホップは片足でのジャンプで、踏み切りと同じ足で着地する。つまり、右足で踏み切ったなら右足で着地する。

次のジャンプであるステップは、片足で踏み切るが、反対側の足で着地する。 たとえば、ホップを右足で踏み切った場合、ステップの着地は左足になる。 最後の跳躍となるジャンプでは、「ステップ」で着地した足で踏み切って、砂場のできるだけ遠い位置をめがけて跳躍する。

こういった踏み切りや着地を適切に行うには、高いコーディネーション能力が求められるとドーランは話す。 足を切り替えて3段階の動作をすべてスムーズに行いつつ勢いをキープするのは、至難の業だろう。

それでもこの動作をマスターすることが成功の鍵になる。三段跳の勝者は、「ホップ」を踏み切った位置から「ジャンプ」で着地した位置までが最も遠かった選手だ。走幅跳と同じく、チャレンジできる回数は大会によって異なる。

跳躍種目が専門でも、この3種目の選手に関しては走力も優れている必要があるとマッケンジー。 踏切板に向かって全力で走る必要があるため、トレーニングでも大会でも、跳躍よりも走ることに時間を費やしているのだ。