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自分に合ったNikeフリースの選び方：スタジオ フリースガイド
購入ガイド
スタジオ フリースには、薄手、中厚手、厚手の3種類の厚さがある。ここでは、ライフスタイルのあらゆる場面に合った一枚を選ぶ方法を紹介しよう。
この記事のポイント
- ウィメンズのナイキ スタジオ フリースには、薄手、中厚手、厚手の3種類の厚さがあり、それぞれ異なる保温性とアクティビティのレベルに合わせて設計されている。
- 3種類の厚さすべてに、スタンダード フィットとオーバーサイズ フィットが用意されている。
- スタジオ フリースのセットアップは、3種類の厚さすべてで展開しており、一体感のある全身コーディネートが楽しめる。
- 普段のレイヤーには、まず薄手または中厚手の厚さのものを試すのがおすすめ。寒い日にしっかりカバーしたいなら、厚手がおすすめ。
- フリース素材の柔らかさを保ち、素材を長持ちさせるために、洗濯機では冷水洗い、乾燥機は低温乾燥に設定しよう。
ナイキ スタジオ フリースとは？
ナイキ スタジオ フリースは、快適性、汎用性、普段着としての着用性を追求したウィメンズフリースのトップスとボトムスのコレクションだ。このラインナップには、薄手、中厚手、厚手の3種類の厚さの素材が用いられているため、アクティビティのレベルや天候に合わせた重ね着システムを作ることができる。3種類の厚さすべてが、コレクション全体で一貫したフィット感を実現している。
「機能性だけでなく、着たときにどう感じるかにも同様にこだわることが重要でした」と、Nikeのプロダクトライン マネジメント シニアマネージャーのジル・ゴンザレスは言う。「女性たちが求める、柔らかく着心地の良い感覚を実現するために、生地と仕上げを調整することが、最大の目標でした」ともゴンザレスはコメントしている。
スタジオスポーツ（Dri-FITとTherma-FITフリース）は、高機能素材でありながら、着心地の良さも兼ね備えたアイテムを求めるアスリートに向けたラインナップを充実させている。
ナイキ スタジオ フリースの3種類の厚さ
それぞれの厚さには役割がある。選び方を解説しよう。
厚手：最大限の保温性としっかりとしたシルエット
気温が下がったら、厚手のスタジオ フリースがおすすめ。単独での着用も、トレンチコートの下への重ね着も可能な厚手のアイテムだ。レギンスとお気に入りのNikeシューズを合わせてオーバーサイズのパーカースタイルにしたり、セットアップで着こなせば、簡単にコーディネートが楽しめる。
中厚手：バランスの取れた快適さと柔軟性
中厚手のアイテムは着回しの利くオールラウンダー。重ね着にも十分なしっかりとした構造でありながら、単独での着こなしにも適した柔らかさ。ジップアップフリースにジョガーパンツとスニーカーを合わせれば、ちょっとした用事やコーヒーを買いに行くとき、あるいは軽いワークアウトの日に最適。
薄手：通気性に優れ、重ね着しやすい
薄手のフリースは動きやすさを追求したアイテム。バイカーショートパンツやヨガパンツの上にクロップド丈のフリースを合せれば、ウォームアップやクールダウン、またはセットの合間にちょっと羽織るのに最適。厚手のジャケットの下に着てもかさばらずに済むので、重ね着にも便利。
ナイキ スタジオ フリースのセットアップなら、頭からつま先まで簡単にコーディネートできる。セットアップは、ゆったりとしたパーカーまたはクルーネックとお揃いのジョガーパンツの組み合わせで、3種類の厚さすべてで展開している。
ナイキ スタジオ フリースのサイズ感とフィッティングのコツ
ナイキ スタジオ フリースは標準的なサイズ感で作られている。スタンダードフィットがお好みなら、普段着ているサイズを選ぼう。厚手のフリースによく見られるオーバーサイズや重ね着スタイルなら、ワンサイズ上がおすすめ。ジャケットの下にミッドレイヤーとしてフリースを着用する場合は、かさばらないように普段のサイズを選ぼう。サイズは3種類の厚さすべてで統一されているため、薄手のMサイズが合う場合は、厚手でも同様にMサイズが合うはずだ。
「スタジオ フリースでは、気負わず着られる心地よさと意図のあるデザインのバランスを重視しました。自然に着こなせるフィット感を磨き上げ、シルエットから細かな仕上げに至るまで、すべてのディテールを丁寧に考え抜きました」と、Nikeのリード アパレルデザイナーのクレア・ダーフィーはコメントしている。
ナイキ スタジオ フリースの着こなし方
スタジオ フリースは、一日を通してあらゆるシーンで活躍する。ジムに着て行ったり、用事を済ませるときに重ね着して出かけたり、オフ日の定番アイテムとしてさっと羽織ったり。それぞれの厚さに合わせたスタイリングのアイデアをいくつか紹介しよう。
厚手の素材
- オーバーサイズのパーカーにレギンスとブーツ
- トレンチコートの下に重ね着して、都会的な雰囲気を演出
- すべてフリースのセットアップで、頭からつま先まで気取らないコーディネート
Medium Weight
- ジップアップフリースにジョガーパンツとスニーカーを合わせる
- 季節の変わり目にぴったりの重ね着スタイル
- スタジオ フリースのセットアップで、手軽で統一感のあるコーディネート
軽量
- バイカーショートパンツまたはヨガパンツとクロップド丈のフリース
- ジムでのウォームアップやクールダウン時のレイヤーとして
- 寒い日には、耐水性のあるシェルの下にインナーとして
ナイキ スタジオ フリースの洗濯方法
ナイキ スタジオ フリースを洗濯を繰り返しても柔らかい状態に保つには、冷水で低速回転コースで洗濯する。素材の表面を傷つけないように裏返して洗濯機に入れ、柔軟剤は使用しない（柔軟剤は繊維をコーティングして通気性を低下させるおそれがある）。乾燥機は低温乾燥に設定しよう。もしくは、自然乾燥させる。フリースの表面に直接アイロンをかけない。
ナイキ スタジオ フリースの選び方：よくある質問
ナイキ スタジオ フリースとは？
ナイキ スタジオ フリースは、Nikeの毎日活躍するスポーツウェアのコレクションで、ワークアウト、ちょっとしたお出かけ、くつろぎの時間に最適なトップス、ボトムス、セットアップを、薄手、中厚手、厚手の3種類の厚さで展開しています。3種類の厚さすべてに、スタンダード フィットとオーバーサイズ フィットが用意されています。
ナイキ スタジオ フリースの3種類の厚さとは？
ナイキ スタジオ フリースには、薄手（通気性が高く、重ね着やウォームアップに最適）、中厚手（一日中快適に着用でき、しっかりとしたシルエット）、厚手（寒い時期にしっかりカバーして最大限の保温性を発揮）があります。
ナイキ スタジオ フリースのサイズ感とフィッティングのコツは？
ナイキ スタジオ フリースは、3種類の厚さすべてでスタンダード フィットとオーバーサイズ フィットを取り揃えています。ジャケットの下にフリースを着用するなら、かさばらないように普段のサイズを選びましょう。
ナイキ スタジオ フリースにはセットアップはありますか？
ナイキ スタジオ フリースは、3種類の厚さすべてでセットアップが可能です。パーカーやクルーネックとジョガーパンツを組み合わせれば、手軽で統一感のあるコーディネートが楽しめます。
スタジオ フリースのカラーバリエーションは？
このコレクションには、トータルブラックとバーチヘザーのスタイルを中心に、複数のカラーバリエーションが用意されています。トータルブラックのスタジオ フリースのアイテムには、色落ちを抑えるために改良された染色方法が採用されており、本来の色を美しく保ちます。
ナイキ スタジオ フリース パーカーには何を合わせればよいですか？
ナイキ スタジオ フリースパーカーには、ジョガーパンツ、レギンス、バイクショートパンツ、スニーカーがよく合います。厚手のパーカーは、トレンチコートの下に重ね着したり、インナーの上に重ね着するのにぴったりです。薄手のパーカーは、アクティブウェアの上のトップレイヤーとして、またはジャケットの下のインナーとして活躍します。
メンズのナイキ フリースはありますか？
洗える。トップスとボトムスの両方が揃ったナイキ メンズ ソロ フリースのシリーズは、ゆったりとした現代的なフィット感で抜群の快適さが特徴です。
ナイキ スタジオ フリースの洗濯方法は？
裏返して、洗濯機で冷水、低速回転で洗います。柔軟剤は使用しないでください。乾燥機は低温乾燥に設定します。もしくは、自然乾燥させます。フリースの表面に直接アイロンをかけないでください。
ナイキ スタジオ フリースは冬に十分暖かいですか？
厚手のスタジオ フリースは、涼しい気候から寒い気候まで対応できます。冬の非常に寒い日や雨の日には、フリース単体よりも、耐水性のあるシェルジャケットの下に着用する方がよいでしょう。
ナイキ スタジオ フリースはサイズどおりのフィット感ですか？
洗える。ナイキ スタジオ フリースは、3種類の厚さすべてで標準的なサイズ感で作られています。サイズはコレクション全体で統一されているため、同じサイズの異なる厚さのものを組み合わせて着用できます。
ナイキ Dri-FIT フリースとスタジオ フリースの違いは？
ナイキ Dri-FIT フリース（スタジオスポーツのシリーズの一部）は、速乾性を高めるテクノロジーを採用。アクティブなワークアウトや高負荷のアクティビティに最適なアイテムです。スタジオ フリースは、快適さと普段着としての着用性を追求したデザインです。汗をかく場合は、Dri-FITを選びましょう。それ以外の場面で着用するなら、スタジオ フリースがおすすめです。
ナイキ テック フリースとスタジオ フリースの違いは？
テック フリースとスタジオ フリースは、それぞれ異なる用途向けに作られています。
ナイキ テック フリースは、外側は滑らかで内側はスポンジ状の両面スペーサー素材を使用。軽量でありながら体温をしっかりと閉じ込めます。抜群のフィット感のスポーティーなシルエットで、圧着テーピングやテックジッパーなどの特徴的なディテールが施されています。通勤や通学、旅行、アクティブなストリートスタイルに最適。どんな動きにも対応する保温性を備えています。
ナイキ スタジオ フリースは、快適性を最優先に作られた適度なボリュームの裏起毛コットンブレンド フリースです。低い負荷のアクティビティ、くつろぎの時間、普段着としての着用を念頭にデザインされています。
一言で言えば、体を動かすアクティビティでスタイリッシュかつ軽やかさと暖かさを求めるなら、テック フリースがおすすめです。可能な限りの快適性を求めるなら、スタジオ フリースを選びましょう。