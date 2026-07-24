自分に合ったNikeフリースの選び方：スタジオ フリースガイド

ナイキ スタジオ フリースは、快適性、汎用性、普段着としての着用性を追求したウィメンズフリースのトップスとボトムスのコレクションだ。このラインナップには、薄手、中厚手、厚手の3種類の厚さの素材が用いられているため、アクティビティのレベルや天候に合わせた重ね着システムを作ることができる。3種類の厚さすべてが、コレクション全体で一貫したフィット感を実現している。

「機能性だけでなく、着たときにどう感じるかにも同様にこだわることが重要でした」と、Nikeのプロダクトライン マネジメント シニアマネージャーのジル・ゴンザレスは言う。「女性たちが求める、柔らかく着心地の良い感覚を実現するために、生地と仕上げを調整することが、最大の目標でした」ともゴンザレスはコメントしている。

スタジオスポーツ（Dri-FITとTherma-FITフリース）は、高機能素材でありながら、着心地の良さも兼ね備えたアイテムを求めるアスリートに向けたラインナップを充実させている。