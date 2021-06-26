最大の恐怖を乗り越える方法をルイス・ハウズが紹介

私たちは学校でさまざまな技能を身に付けるが、そこでは教わらない重要なスキルがある。それは、自分の感情への対処法だ。人生は時に、実に困難な課題を投げかける。ルイス・ハウズの場合、この課題とは、性的虐待、兄の収監、そしてプロアメフト選手としてのキャリアを終わらせたケガなどだった。私たちは、こうした状況への対処法も、これを乗り越えて成長する方法も知らない。姉のソファの上で怒りを感じながら不機嫌な時間を過ごしたあと、ハウズはこうした自身の最大の恐怖心と向き合い、全てを受け止めようと決意した。現在、ポッドキャストの人気司会者、ベストセラー作家、ビジネスコーチ、ハンドボールの米国代表選手として活躍する彼は、恐れと向き合うことで偉大さを見つけるためのサポートを他者に提供している。今回のエピソードでは、この多才な人物が、Nikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティと対談。恥ずかしさとアイデンティティクライシスを乗り越えて精神面と身体面の健康を手に入れる方法と、メンターに頼ることで開けた「生涯アスリート」の道について語る。恐怖リストの作り方や、人格マスクの外し方（男性リスナーに向けた力強い言葉を紹介）、指数関数的な考え方に関する彼のアドバイスは、感情的な知性を育むのに役立つ。今からでも遅くはない。学校で学べなかったスキルを身に付けよう。