セルフトークで食べ物との関係を改善する

01. 「良い」と「悪い」を見直す。



栄養価の高い食べ物すべてを「良い」とし、甘いものや塩分の多いスナックを「悪い」とするのではなく、それぞれの食品の長所を考えてみよう。たとえば、ブラウニーはとても美味しいし、ブルーベリーは美味しいうえにビタミン、ミネラル、抗酸化物質が含まれている。そうやって、ポジティブな言葉（「良い」と「どちらかといえば良い」でもかまわない）で考えれば、時には気ままに好きなものを食べても、罪悪感を持たずに食事を楽しむことができると、ガードナーは言う。また、健康的な食べ物の長所が頭の中で整理されるので、より健康的な食べ物を自然に選ぶようになる。





02. 比較しない。



たとえば、パートナーが野菜を食べる量を増やしたのに、自分は野菜を十分に食べていないと心配したり、友だちがソーシャルメディアに美味しい食べ物の写真をアップしたのに、「どうして自分は彼女のように好きなものを食べられないのだろう」と思ったりしたときは、健康な生活への過程は人それぞれであることを思い出してほしいと、ガードナーは言う。そうしないと、実際は食習慣が改善していても、自己批判のスパイラルに陥る危険性がある。また、プロテインシェイクやボウル一杯のアイスクリームなど、自分が本当に食べたいものを食べているときに感じる喜びが失われてしまうとアドバイスしている。





03. 良い点を1つだけ見つける。



自分の食事を見たときに、「これはカロリーが高い」、「これは食べるべきじゃない」と自分に言うのではなく、何か1つでも良い点を見つけるべきだとニューサム=ジョージは言う。たとえば、忙しい日の朝にスチールカットのオートミールではなく、シリアルを食べるとしよう。「加工されたシリアルに頼るのは怠け者」だと考えるのではなく、シリアルにトッピングしたベリー類やバナナに注目して、「食べ物の選択ではバランスが大事だ」と考えるようにする。フルーツをのせない場合でも、食べる物があることや、食べ物を通じた人々とのつながりに感謝することができると、ニューサム=ジョージは言う。このような考え方は、ポジティブなセルフトークの定番として役立つだけでなく、より健康的な選択をするように後押ししてくれると彼女は言う。





04. スペースを作る。



『Clinical Psychological Science』誌に掲載された研究によると、三人称で自分に語りかける「距離を置いたセルフトーク」をする人は、より健康的な食べ物を選択していることがわかっている。その理由は、心理的な距離を置くことで、特定の食べ物が自分の大きな目標に沿っているかどうか（または、そうでないか）に焦点を当てられるからだと言う。こうすれば、食事の計画に含まれていないカップケーキを簡単に避けられるようになる。食べ物に関する頭の中の会話を上手に誘導できないときは、次のように自分の名前（声に出さずに）と意図だけを宣言してみよう。「___は、自分に栄養と活力を与える食事をする」と。



自分のセルフトークに思いやりと興味を持つことで、必要なスペースをもっと作り出すことができるとガードナーは言う。「今日は不健康な食事をした」と思ったときは、それを検証してみよう。食べたものをリストにして、実際は必要な野菜を食べていたことや、夕食でパンを食べすぎなかったことがわかるだろう。そして、もし意図していたほど食事内容が良くなかったとしても、その知識をモチベーションにして、翌日はより良い食事をすれば問題ないと彼女はアドバイスする。





セルフトークの最も優れた点は、それを自分で完全にコントロールできることだ。自分のセルフトークに少しずつ磨きをかけていけば、子どもの頃に覚えたネガティブな台本を捨てることができる。そしていつか、次の世代のためにその筋書きを変えられるようになっているだろう。